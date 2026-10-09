Un enorme socavón en Ecatepec, Estado de México, genera preocupación entre habitantes de la zona por su cercanía con una primaria y un jardín de niños.

El hundimiento permanece con agua estancada luego de varias semanas, según reportan vecinos de la zona. La zanja también afecta la circulación y representa un peligro para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan por esta vialidad.

Socavón Ecatepec El hundimiento se encuentra en la avenida Presidente Adolfo López Mateos, en la colonia El Chamizal, Estado de México. (Sergio Espinosa /Azteca Noticias)

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Riesgos del socavón en Ecatepec

El socavón está ubicado en la avenida Presidente Adolfo López Mateos, en la colonia El Chamizal, frente a la primaria Leona Vicario y el jardín de niños Miguel Alemán.

Por la ubicación, las familias están preocupadas ya que niñas y niños pasan por el lugar durante el horario de entrada y salida de clases.

Además del riesgo, la oquedad contiene agua con un olor desagradable, por lo que habitantes colocaron tierra, fragmentos de concreto y una manta para señalizar este hundimiento.

El Chamizal: zona de constantes hundimientos

Esta denuncia se presenta en una zona de Ecatepec que ya registra antecedentes de hundimientos, los cuales fueron asociados con el deterioro de la infraestructura.

En abril de 2025, el gobierno municipal informó que se intervinieron 30 socavones en El Chamizal y destacaron que la mayoría, estaban relacionados con el nulo mantenimiento de las tuberías.

Estos antecedentes son una prueba de la dimensión de los problemas de cimiento que existen en la zona de El Chamizal y que el socavón frente a las instituciones de educación, no son un caso aislado y no se le ha dado la atención necesaria.

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