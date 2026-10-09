Vacuna contra la influenza en Querétaro 2026: se esperan 600 mil dosis gratis y la campaña duraría hasta marzo; quiénes deben vacunarse primero

En el marco de la salud de Querétaro, la temporada de frío marca también el arranque de la campaña de vacunación contra la influenza 2026-2027, que la Secretaría de Salud estatal prevé mantener de octubre de 2026 a marzo de 2027. La prioridad la tienen las niñas y los niños de 6 meses a menos de 5 años, las personas de 60 años y más, las personas gestantes y quienes viven con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o VIH, los grupos con mayor riesgo de complicaciones respiratorias.

Sin embargo, el total de vacunas todavía no está en el estado. La secretaria de Salud de Querétaro, Martina Pérez Rendón, explicó que hasta ahora solo llegó la parte asignada a su dependencia y que faltan las dosis de las instituciones federales. Sobre el volumen final, señaló: “Lo que consideramos que pueda suceder es que sean alrededor de las 600 mil dosis que nos dieron el año pasado”.

En tanto, a principios de octubre la dependencia estatal todavía no definía las metas de vacunación ni la fecha exacta de inicio de la aplicación, y adelantó que informará cuándo se reciban las vacunas, por lo que los ciudadanos de Querétaro permanecen expectantes por este tema de salud. A nivel nacional, el secretario de Salud federal, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció que la campaña de temporada invernal arranca el 12 de octubre.

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¿Dónde aplicarán la vacuna contra la influenza en Querétaro?

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Querétaro, la vacuna se ofrecerá en:

Centros de salud de la red estatal, en el horario habitual de cada unidad.

Vacunación Vacunación contra la influenza. (bfc96b51-23a8-4ed6-a99c-4dccd1d3890b/Imagen ilustrativa (Grok))

Unidades de medicina familiar de las instituciones públicas.

Módulos temporales, cuya ubicación se dará a conocer más adelante.

La aplicación en unidades del sector público no tiene costo. Antes de acudir, conviene ubicar el centro de salud que corresponde a tu domicilio y confirmar si ya cuenta con dosis disponibles.

¿Qué otras vacunas incluye la campaña invernal 2026-2027 en Querétaro?

La estrategia nacional de temporada invernal no se limita a la influenza:

COVID-19: se aplica a la par de la vacuna contra la influenza, con prioridad para los mismos grupos de riesgo. Neumococo: contemplada para personas de 60 años y más. Visitas domiciliarias: el programa Salud Casa por Casa prevé llevar vacunas a personas adultas mayores y con discapacidad que no pueden trasladarse.

La vacuna contra la influenza se reformula cada año según los virus en circulación, por lo que la dosis de la temporada pasada no te protege en esta. Si perteneces a un grupo de riesgo, lo recomendable es vacunarte en cuanto tu unidad de salud tenga dosis y antes de que bajen más las temperaturas.

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