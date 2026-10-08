Accidente en la autopista Puebla-Córdoba hoy 8 de octubre afecta circulación

Si piensas manejar en carretera es mejor que salgas con anticipación y te informes adecuadamente antes, ya que de lo contrario podrías quedar atrapada o atrapado por los cierres que ya ocasionaron los accidentes y manifestaciones.
Este jueves 8 de octubre, una de las vialidades más afectadas es la autopista Puebla-Córdoba, pues se registró un fuerte accidente cerca del kilómetro 276+340, cerca del municipio Maltrata, con dirección a Veracruz.
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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?
Puebla-Córdoba
Continúa el cierre parcial de circulación en la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del municipio Acatzingo, con dirección a Puebla.
Autopista Tehuacán-Oaxaca
La circulación es intermitente en ambos sentidos de la autopista Tehuacán-Oaxaca, cerca del kilómetro 19, debido a labores de mantenimiento.
Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque
Capufe reporta cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 20, dirección Cosoleacaque, por un tractocamión que se presentó una falla mecánica.
Autopista La Tinaja-Isla
Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, cerca del kilómetro 73, dirección La Tinaja, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.
Autopista Puebla-Acatzingo
Hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 165 de la autopista Puebla-Acatzingo, dirección Puebla, por un choque por alcance.
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