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/México/Nota

Accidente en la autopista Puebla-Córdoba hoy 8 de octubre afecta circulación

Este jueves autopistas y carreteras reportan cierres totales o parciales por accidentes; conductores están atrapados en los bloqueos

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si piensas manejar en carretera es mejor que salgas con anticipación y te informes adecuadamente antes, ya que de lo contrario podrías quedar atrapada o atrapado por los cierres que ya ocasionaron los accidentes y manifestaciones.

Este jueves 8 de octubre, una de las vialidades más afectadas es la autopista Puebla-Córdoba, pues se registró un fuerte accidente cerca del kilómetro 276+340, cerca del municipio Maltrata, con dirección a Veracruz.

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Puebla-Córdoba

Continúa el cierre parcial de circulación en la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del municipio Acatzingo, con dirección a Puebla.

Autopista Tehuacán-Oaxaca

La circulación es intermitente en ambos sentidos de la autopista Tehuacán-Oaxaca, cerca del kilómetro 19, debido a labores de mantenimiento.

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Capufe reporta cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 20, dirección Cosoleacaque, por un tractocamión que se presentó una falla mecánica.

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, cerca del kilómetro 73, dirección La Tinaja, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.

Autopista Puebla-Acatzingo

Hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 165 de la autopista Puebla-Acatzingo, dirección Puebla, por un choque por alcance.

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