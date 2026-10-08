Accidente en la autopista Puebla-Córdoba hoy 8 de octubre afecta circulación

Si piensas manejar en carretera es mejor que salgas con anticipación y te informes adecuadamente antes, ya que de lo contrario podrías quedar atrapada o atrapado por los cierres que ya ocasionaron los accidentes y manifestaciones.

Este jueves 8 de octubre, una de las vialidades más afectadas es la autopista Puebla-Córdoba, pues se registró un fuerte accidente cerca del kilómetro 276+340, cerca del municipio Maltrata, con dirección a Veracruz.

#VialidadLibre en #Veracruz tras accidente cerca del km. 276+340 de la autopista Puebla-Córdoba, a la altura del Mpio. Maltrata, con dirección a Veracruz. Maneje con precaución. pic.twitter.com/ceqOPZL11k — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 8, 2026

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¿En qué carreteras y autopistas hay bloqueos?

Puebla-Córdoba

Continúa el cierre parcial de circulación en la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del municipio Acatzingo, con dirección a Puebla.

#TomePrecauciones en #Puebla continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #Accidentevial cerca del km. 165+000 de la carretera Puebla-Córdoba, a la altura del Mpio. Acatzingo, con dirección a Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/meYH5uUKtq — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 8, 2026

Autopista Tehuacán-Oaxaca

La circulación es intermitente en ambos sentidos de la autopista Tehuacán-Oaxaca, cerca del kilómetro 19, debido a labores de mantenimiento.

🚧OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO🚧

Aut. Tehuacán - Oaxaca, km 19. Circulación intermitente en ambos sentidos por labores de mantenimiento. Tránsito lento en la zona.



Se recomienda prever tiempos de traslado, conducir con precaución, disminuir la velocidad al aproximarse a… — CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2026

Autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque

Capufe reporta cierre parcial de circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 20, dirección Cosoleacaque, por un tractocamión que se presentó una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 20, dirección Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2026

Autopista La Tinaja-Isla

Se registra cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, cerca del kilómetro 73, dirección La Tinaja, después de que un tractocamión presentara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Tinaja - Isla, km 73, dirección La Tinaja. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2026

Autopista Puebla-Acatzingo

Hay cierre parcial de circulación a la altura del kilómetro 165 de la autopista Puebla-Acatzingo, dirección Puebla, por un choque por alcance.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Puebla - Acatzingo, km 165, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) October 8, 2026

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