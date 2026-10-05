Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Golpe para la izquierda: Flávio Bolsonaro da la sorpresa, supera a Lula y va a segunda vuelta en elecciones en Brasil
/México/Nota

Conductor pierde el control en la carretera México-Toluca y vuelca; hay caos vehicular

El paso en la México-Toluca se paralizó tras el accidente de una camioneta de carga; hay bloqueos en varia carreteras

1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Este comienzo de semana se registra caos vehicular en varias carreteras y autopistas de México, entre ellas la México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de que el conductor de una camioneta de carga aparentemente perdiera el control y volcara.

El accidente se presenta a la altura de Monte de las Cruces, metros antes de la zona conocida como La Pila. El tránsito es pesado desde la zona de La Marquesa hasta casi llegando a la CDMX, por lo que se recomienda tomar precauciones.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO