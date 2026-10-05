Conductor pierde el control en la carretera México-Toluca y vuelca; hay caos vehicular

Este comienzo de semana se registra caos vehicular en varias carreteras y autopistas de México, entre ellas la México-Toluca, en dirección a la Ciudad de México (CDMX), luego de que el conductor de una camioneta de carga aparentemente perdiera el control y volcara.

El accidente se presenta a la altura de Monte de las Cruces, metros antes de la zona conocida como La Pila. El tránsito es pesado desde la zona de La Marquesa hasta casi llegando a la CDMX, por lo que se recomienda tomar precauciones.

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