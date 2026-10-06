El Golfo de México vuelve a estar bajo vigilancia luego de que se detectara la formación de un sistema tropical que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, podría ganar fuerza durante los próximos días.

Aunque todavía es temprano para saber exactamente qué camino tomará y qué tan fuertes serán sus efectos, el sistema ya genera atención por las lluvias y el viento que podría provocar en algunas zonas.

¿Cuál será su trayectoria y qué estados de México podrían verse afectados? Aquí en adn Noticias te contamos lo que dicen las autoridades y el pronóstico actualizado.

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🇲🇽 A 615 km al oeste de Progreso, #Yucatán, con vientos de 55 km/h y presión de 1007 mb. Avanza al este.



1/3 pic.twitter.com/JnpdAaROyA — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) October 6, 2026

¿Dónde está la Depresión Tropical Nueve?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), a las 16:00 horas de este martes 6 de octubre, el centro de la Depresión Tropical Nueve se ubicó aproximadamente a 615 kilómetros al oeste de Progreso, Yucatán, sobre el Golfo de México.

El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 55 km/h, rachas superiores y un desplazamiento hacia el este a 7 km/h, con una presión mínima central de 1007 milibares.

Por ahora, el NHC no tiene vigilancias ni avisos costeros activos relacionados con este sistema; la situación, sin embargo, puede cambiar conforme avance la semana, por lo que el organismo pidió a quienes tengan intereses en la Península de Yucatán y en la costa norte del Golfo mantenerse atentos a su evolución.

¿La Depresión Tropical Nueve se convertirá en la tormenta tropical Isaías?

Todo apunta a que sí podría alcanzar esa categoría, pues el NHC señala que se espera un fortalecimiento rápido del sistema y pronostica que podría convertirse en tormenta tropical durante las primeras horas del miércoles.

Si alcanza esa intensidad, recibiría el nombre de Isaías, que es el siguiente nombre correspondiente en la lista de ciclones tropicales del Atlántico.

Además, el organismo estadounidense prevé que el sistema pueda alcanzar fuerza de huracán posteriormente, aunque la intensidad final dependerá de las condiciones atmosféricas que encuentre durante su recorrido.

Por eso, por ahora lo correcto es hablar de la Depresión Tropical Nueve y no dar por hecho que Isaías ya es una tormenta tropical.

¿Cuál será la trayectoria de la Depresión Tropical Nueve?

El pronóstico más reciente del NHC indica que el sistema se moverá lentamente hacia el este o este-noreste durante los próximos días, antes de cambiar de dirección hacia el norte o noreste.

La trayectoria todavía puede presentar modificaciones, así que el cono de pronóstico debe tomarse como una guía y no como un punto exacto de impacto, de hecho, el propio NHC señala que todavía es necesario monitorear su evolución para determinar con mayor precisión los efectos que tendrá más adelante.

Esto es especialmente importante para la Península de Yucatán, donde las autoridades ya mantienen vigilancia ante el incremento de lluvia y oleaje que podría presentarse.

¿Qué estados de México podrían tener lluvias por este sistema?

Aunque la trayectoria todavía puede cambiar, la presencia de la depresión tropical ya favorece condiciones de lluvia en zonas cercanas al Golfo de México.

Protección Civil de Yucatán informó este martes que, independientemente de la evolución del sistema, entre el miércoles 7 y el sábado 10 de octubre podría incrementarse el oleaje mar adentro y cerca de la costa, además de aumentar el potencial de lluvias de diversa intensidad en el estado.

El seguimiento también debe mantenerse en otras entidades del litoral del Golfo, ya que los efectos de un sistema tropical no se limitan al punto exacto donde se encuentra su centro.

Así que, si tienes planes en el Golfo de México o la Península de Yucatán, mantente atento a los avisos oficiales; la Depresión Tropical Nueve podría convertirse en la tormenta tropical Isaías, por lo que su trayectoria y evolución seguirán bajo vigilancia.

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