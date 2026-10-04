Vivió en Tapachula y era buscado en El Salvador: Así cayó César Oswaldo “N”, presunto multifeminicida

Un operativo en Tapachula, Chiapas, permitió localizar a “César Oswaldo ”N", alias “El Pulpito” om “Siniper”, un ciudadano salvadoreño señalados por las autoridades de ese país como presunto integrante y líder de la Pandilla 18 Sureños.

El caso fue dado a conocer por el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis LLaven Abarca, quien informó que el hombre era acusado en El Salvador por diversos delitos de alto impacto.

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¿De qué delitos acusan a César Oswaldo “N”?

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el detenido cuenta con órdenes de captura relacionadas con seis homicidios de mujeres, por los que el fiscal lo calificó públicamente como un presunto “multifeminicida”.

Además, enfrenta señalamietos por homicidio agravado, extorsión agravada, rebelión y tráfico ilícito, así como acusaciones relacionadas con terrorismo y su presunta pertenencia a una estructura criminal.

Los reportes identifican a las presuntas víctimas de los feminicidios como Wendy Beatriz “N”, Vanessa Jacqueline “N”, Yanci Yamileth “N”, Verónica Lissette “N”, Iris Nohemí “N” y Rebeca Olimpia “N”.

¿Cuánto tiempo lleva en Tapachula César Oswaldo ”N"?

Según el fiscal chiapaneco, el hombre habría permanecido alrdedor de dos años en Tapachula, antes de ser ubicado mediante trabajos de coordinacoión entre las autoriades mexicanas, el Instituto Nacional de Migración y el Centro Antipandillas Transmacional de El Salvador.

Después de su detención, este sujeto fue puesto bajo procedimientos migratorios y ya fue retornado a El Salvador, donde deberá enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la movilidad inernacional de integrantes de organizaciones criminales y la coordinación entre países para su localización; ¿qué revelarán las investigaciomes sobre los dos años que presuntamente permaneció en teritorio mexicano?

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