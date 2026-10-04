Daniela Guadalupe Flores estará al frente de Suchiapa tras detención del alcalde por Operación Enjambre

Daniela Guadalupe Flores Chanona fue elegida por los integrantes del gobierno municipal para estar al frente del ayuntamiento de Suchiapa, en Chiapas, luego de que el alcalde Jorge Lorenzo Lara y otras 21 personas, entre ellas el exedil Alexis Nucamendi, fueran detenidas como parte de la Operación Enjambre.

Daniela, quien hasta ayer trabajaba como regidora en el Ayuntamiento, fue propuesta para asumir las funciones de presidenta municipal, ante Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva y Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas.

Nos reunimos con el Cabildo de Suchiapa, que propuso a la regidora Daniela Guadalupe Flores Chanona como presidenta municipal interina tras la ausencia de Jorge Lorenzo Lara Cordero.

​El asunto se turnará al Pleno el próximo martes para su análisis y, en su caso, aprobación. pic.twitter.com/XLsn3VDYVx — Marcela Castillo (@Marce_Castilloa) October 3, 2026

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¿Daniela Guadalupe se quedará al frente de Suchiapa de manera definitiva?

El Cabildo acordó que Daniela Flores encabece de momento el Ayuntamiento, sin embargo, el proceso de designación oficial todavía no concluye.

La propuesta formal del nombramiento fue remitida a la sede del Poder Legislativo Estatal y la documentación entregada será analizada y próximamente votada.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Suchiapa?

De acuerdo con el informe del Gabinete de Seguridad, Jorge ‘N’ y Alexis ‘N’ fueron detenidos por delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción, además de asociación delictuosa.

🚨Operativo Enjambre llega a Suchiapa



El alcalde Jorge Lara, el exalcalde Alexis Nucamendi y otras 19 personas fueron detenidos en #Chiapas. Son investigados por abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa@Alberto_Chame en #HechosDomingo pic.twitter.com/UA8LL1Vu4Y — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 4, 2026

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