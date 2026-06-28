Aterrizaje forzoso de avioneta en Campeche

La aeronave, un bimotor Cessna con matrícula N35VC, presentó una aparente pérdida de aceite, lo que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en Playa Norte, en Ciudad del Carmen, Campeche.

Aunque inicialmente se informó que cubría la ruta Ciudad de México-Cancún, reportes posteriores señalaron que el vuelo había partido de Culiacán, hizo escalas en la CDMX y en Ciudad del Carmen antes de continuar hacia Cancún.

Los cinco pasajeros y los dos pilotos lograron salir por su propio pie y fueron valorados por paramédicos de la Cruz Roja y Protección Civil, quienes confirmaron que no presentaban lesiones.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y autoridades aeronáuticas para asegurar la zona e iniciar las investigaciones que permitan determinar la causa exacta de la emergencia.