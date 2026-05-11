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Video: Se registró incendio en la Feria de Tabasco 2026
De acuerdo al reporte de las autoridades locales, fallecieron cinco personas; aún no se ha cancelado la feria
Metadatos del artículo
Publicado
07/05/2026
🕐
09:03
Actualizado
11/05/2026
🕐
11:09
Por:
Ximena Ochoa
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