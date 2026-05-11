Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Detienen a 2 presuntos responsables de los asesinatos y heridos en la fiesta familiar de Iztapalapa, CDMX
/México/Video

Video: Se registró incendio en la Feria de Tabasco 2026

De acuerdo al reporte de las autoridades locales, fallecieron cinco personas; aún no se ha cancelado la feria

Metadatos del artículo

Por: Ximena Ochoa
Tags relacionados