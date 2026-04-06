Marchan por el mar en Veracruz ante indiferencia de Rocío Nahle por derrame de petróleo

Decenas de personas se manifestaron en varios municipios de Veracruz ante la falta de acciones del gobierno ante el derrame de petróleo que ha afectado la costa del Golfo de México. Funcionarios mexicanos informaron que investigan dos posibles causas del derrame: una filtración natural y una embarcación no identificada que las autoridades aún intentan localizar.

Organizaciones civiles, entre ellas Greenpeace México, han cuestionado la versión oficial, afirmando que el derrame comenzó a principios de febrero cerca de un oleoducto de Pemex de 91 centímetros de diámetro.

En un comunicado del 30 de marzo, informaron que imágenes satelitales mostraban una mancha de hidrocarburos que había alcanzado casi 300 km cuadrados para el 19 de febrero y que el buque Árbol Grande, especializado en la reparación de oleoductos, llegó al lugar el 7 de febrero.

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