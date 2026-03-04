inklusion.png Sitio accesible
Pescadores denuncian derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

Pescadores de las costas de Veracruz y Tabasco denunciaron un derrame de petróleo.

Por: Itandehui Cervantes

De acuerdo con medios locales y pescadores de la zona se ha registrado un derrame de petróleo en tramos de playa y zonas marinas que ha provocado el cierre de balnearios y áreas de recreación. Además, hay daños en artes de pesca y embarcaciones.

Al respecto Pemex indicó que acudió a las instalaciones para realizar inspecciones y no detectaron fugas o derrames en las playas de Veracruz y señaló que mantendrá una vigilancia permanente.

