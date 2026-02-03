Mal uso de becas contrasta con pobreza laboral

75 mil millones de pesos se destinan para la Beca Rita Cetina cada estudiante recibe mil 900 pesos mensuales sin importar sus calificaciones.

La beca universal Benito Juárez la reciben 4.2 millones de estudiantes de nivel medio superior son mil 900 pesos bimestrales.

Algunos estudiantes reciben el apoyo sin asistir a clases. Repartir dinero no ha servido para disminuir la deserción escolar que en el ciclo escolar pasado fue de 2.8% en primaria y 7.5% en secundaria según Educación con Rumbo.