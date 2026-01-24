Mueren tres bomberos al tratar de apagar incendio en maquiladora de Tamaulipas

Francisco Ponce, coordinador de Socorros de la Cruz Roja, informó que el inmueble logró evacuarse a tiempo. Mientras atendían la emergencia, una estructura se vino a abajo y aplastó a los bomberos.

Autoridades investigan las causas del siniestro, en tanto preparan el homenaje a los bomberos que fallecieron en cumplimiento de su deber.

