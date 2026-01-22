Registro de celulares podría impulsar el mercado negro de chips
Las perdonas que no registren su línea se quedarán sin servicio telefónico y no podrán hacer llamadas o enviar mensajes.
El pasado 9 de enero comenzó el registro obligatorio de celulares; sin embargo, algunos expertos en la materia han señalado que esto podría aumentar el mercado negro de líneas.
Otro dato que llama la atención es que en México nunca había existido un registro de esa magnitud en tan poco tiempo. Según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en el país mas de 98.6 millones de personas tienen un celular.