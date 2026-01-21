Volcán de Colima y del Nevado permanecerán nevados más días
Este fenómeno es consecuencia indirecta de las lluvias intensas y el descenso de temperaturas, condiciones que solo dejaron afectaciones menores.
Protección Civil indicó que en la zona del Volcán Nevado de Colima se registró aguanieve en la parte alta del macizo volcánico.
Además, solicitó a la población extremar precauciones por la presencia de bancos de niebla y la baja visibilidad. También estar atentos ante la posible crecida de arroyos y evitar actividades en zonas de riesgo.