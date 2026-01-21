inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Línea 1 del Metro CDMX saturada al igual que la A y 4 este miércoles

Volcán de Colima y del Nevado permanecerán nevados más días

Este fenómeno es consecuencia indirecta de las lluvias intensas y el descenso de temperaturas, condiciones que solo dejaron afectaciones menores.

Videos,
México

Por:  Itandehui Cervantes

Protección Civil indicó que en la zona del Volcán Nevado de Colima se registró aguanieve en la parte alta del macizo volcánico.

Además, solicitó a la población extremar precauciones por la presencia de bancos de niebla y la baja visibilidad. También estar atentos ante la posible crecida de arroyos y evitar actividades en zonas de riesgo.

Tags relacionados
Colima