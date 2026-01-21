Volcán de Colima y del Nevado permanecerán nevados más días

Protección Civil indicó que en la zona del Volcán Nevado de Colima se registró aguanieve en la parte alta del macizo volcánico.

Además, solicitó a la población extremar precauciones por la presencia de bancos de niebla y la baja visibilidad. También estar atentos ante la posible crecida de arroyos y evitar actividades en zonas de riesgo.