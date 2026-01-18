Sobreviviente de tiroteo escolar en Monterrey busca plasmar su historia en una película

A nueve años del tiroteo, Luis Fernando se tituló como cineasta y ahora busca que su historia sea plasmada en una película. La joven promesa quiere compartir los retos de su recuperación, pues el tiroteo provocó daños en su movilidad.

Luis Fernando ya comenzó a escribir el guión de la película que titulará “Segundas Primeras Veces” y hablará sobre su resiliencia para salir adelante.