Video: Tres mujeres usan a niña para robar dinero en puesto de tamales en León, Guanajuato
Tres mujeres usan a niña para distraer y robar el dinero de un puesto de tamales. En solo 32 segundos, captan explotación infantil en robo callejero.
- En el centro histórico de León, Guanajuato, tres mujeres usan a niña para robar un puesto de tamales, aprovechando la distracción mientras las empleadas atienden, sustrayendo el dinero de la venta en menos de 30 segundos
- El video viral del robo con menor muestra cómo las mujeres utilizan a la pequeña para cometer el delito, causando indignación en redes sociales por el uso de niños en crímenes como hurto en negocios de comida callejera en Guanajuato
- Cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo rápido en León, donde mujeres usan a niña para llevarse el dinero de tamales, destacando problemas de seguridad en puestos ambulantes y explotación infantil en robos organizados
- Indignación nacional por el caso en León, Guanajuato, donde tres mujeres usan a niña como distracción para robar dinero en local de tamales, revelando tácticas de delincuencia con menores en áreas urbanas mexicanas
- El incidente de robo en puesto de tamales involucra a tres mujeres que usan a niña para hurtar la caja registradora, circulando en videos de redes como Facebook e Instagram, y alertando sobre crímenes con niños en ciudades como León
- Autoridades investigan el robo viral en Guanajuato, donde mujeres usan a niña para saquear negocio de tamales, enfatizando la necesidad de protección infantil frente a delitos como hurto callejero y explotación en robos rápidos