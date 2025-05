Ley de Propinas 2025: Así es la iniciativa que beneficiará a meseros, gasolineros y repartidores

La Ley de Propinas 2025 es una interesante reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) que pretende garantizar un salario justo para los trabajadores que dependen de las propinas como son los meseros, gasolineros y repartidores.

Por esta razón, esta importante reforma laboral podría cambiarle la vida a miles de mexicanos que trabajan en bares, restaurantes, gasolineras, entre otros. Te contamos en qué consiste esta nueva ley.

Ley de Propinas 2025: ¿En qué consiste y cuánto debe ganar un mesero, un gasolinero y un repartidor en México?

Una de las preocupaciones que pretenden subsanar la Ley de Propinas 2025, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados, es que un importante sector de la población depende de las propinas como principal ingreso. Esto, en la mayoría de los casos resulta insuficiente. Te contamos en qué consiste la Ley de Propinas 2025 y cuánto va a ganar un mesero, un repartidor y un gasolinero:

Propinas como una gratificación: Esta nueva reforma en la LFT reconoce a las propinas como un gratificación solidaria de los clientes al reconocer un buen servicio.

La Ley de Propinas señala que las propinas no serán la principal fuente de ingresos de los trabajadores. Sueldo base: La Ley de Propinas 2025 señala que los meseros, gasolineros y repartidores deben de contar con un sueldo base. En México el sueldo mínimo en 2025 es de $8,364 pesos mensuales.

La Ley de Propinas 2025 señala que los meseros, gasolineros y repartidores deben de contar con un sueldo base. En México el es de $8,364 pesos mensuales. Prestaciones laborales: Además incluye prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones pagadas e incluso Infonavit.

Además incluye prestaciones laborales como aguinaldo, vacaciones pagadas e incluso Infonavit. Prohibición de apropiación: Esto quiere decir que los empleadores no podrán apropiarse de las propinas de los empleados y deberán de repartirlas equitativamente.

¿Es obligatorio dar propina en México?

No, pagar propinas no es obligatorio en México. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), las propinas son una gratificación voluntaria en México. Por esta razón, las empresas, restaurantes y gasolinerías no deben incluirla en tu cuenta ni obligarte a pagarla.

De hecho, si en algún sitio te obligan a pagar propina, puedes hacer tu denuncia al teléfono del consumidor: 55688722.

