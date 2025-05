Hoy No Circula lunes 26 de mayo: Las placas y el engomado que tienen prohibido circular por las calles en CDMX y Edomex

Desde hace más de dos décadas se aplica el programa Hoy No Circula en la CDMX y en algunos municipios del Edomex. Este programa implementado por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) tiene el objetivo de sacar de circulación a algunos vehículos cada día de la semana para cuidar el medio ambiente de la región.

Los automovilistas capitalinos y mexiquenses deben de respetar el calendario del Hoy No Circula de manera obligatoria, pues su incumplimiento amerita multas costosas e incluso el corralón. Te contamos cuáles son los carros que no circulan este lunes 26 de mayo.

¿Qué placas y engomado no circulan el lunes 26 de mayo?

Las malas condiciones ambientales representan un riesgo para la salud de la población, por lo que el programa Hoy No Circula se vuelve indispensable para restaurar el equilibrio ecológico en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Para lograrlo, la CAMe implementó el programa Hoy No Circula, según el cual, las placas y el engomado que no pueden circular por las calles de las 16 alcaldías de la CDMX y 18 municipios del Edomex son los siguientes:



Engomado amarillo

Holograma 1 y 2

Terminación de placas 5 y 6

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚘hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

¿Cómo funciona el hoy no circula en CDMX para foráneos?

Si tu auto es foráneo y piensas visitar la CDMX o el Edomex, durate el siguiente fin de semana largo de mayo , es importante que pongas atención a la normativa del programa Hoy No Circula, pues en caso de incumplir, también puedes hacerte acreedor a una multa de tránsito.

Según el programa Hoy No Circula: no podrán transitar los vehículos de uso particular, de carga y taxis con hologramas de verificación 1 y 2 o foráneos; de acuerdo con sus placas, es el día que les toca descansar.

Autos que se salvan del Hoy No Circula

De acuerdo con el programa Hoy No Circula existen algunos autos que quedan exentos de este calendario. Los autos que pueden circular diariamente, de acuerdo con la CAMe son:

Los autos híbridos y los autos eléctricos, ya que no contaminan al nivel de los otros vehículos tradicionales de motor.

Recuerda que el programa Hoy No Circula se mantiene activo este lunes 26 de mayo y el resto de la semana desde las 5:00 am y hasta las 22:00 horas, tanto en la CDMX como en el Edomex.

