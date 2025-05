¿Escuelas sin mochilas?: Estos son los cambios para el próximo ciclo escolar en Edomex

¿Adiós a las mochilas en el Estado de México (Edomex)? Durante los últimos días ha comenzado a circular información sobre esta posibilidad; sin embargo, es más profundo que eso y aquí te contaremos todo sobre un nuevo protocolo que se impondrá.

A partir del ciclo escolar 2025-2026, las escuelas del Estado de México adoptarán el protocolo Mochila de Paz y Prevención , una iniciativa de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) que busca fortalecer la seguridad en los planteles educativos mediante revisiones de mochilas no intrusivas y respetuosas de los derechos humanos.

Objetivo del protocolo “Mochila de Paz y Prevención”

El protocolo tiene como finalidad prevenir el ingreso de objetos peligrosos, como armas, drogas o explosivos, a las escuelas de nivel básico y medio superior.

Se trata de una medida preventiva que promueve entornos escolares seguros y pacíficos, sin criminalizar a los estudiantes.

¿Los alumnos ya no llevarán mochila en las escuelas de Edomex? Esta es la verdad detrás del nuevo protocolo

La implementación del protocolo se realizará en tres niveles; sin embargo, las mochilas seguirán siendo una parte fundamental de los estudiantes y no serán prohibidas:



Revisión en casa: Los padres o tutores revisarán las mochilas de sus hijos antes de salir al colegio. Revisión en la escuela: En el plantel, se podrán realizar revisiones adicionales con el consentimiento de los estudiantes y la participación de padres y docentes. Intervención de autoridades: En casos excepcionales y cuando se identifique un riesgo real, se podrá solicitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Es importante destacar que las revisiones serán voluntarias y no intrusivas. Si un estudiante decide no permitir la revisión de su mochila, su decisión será respetada; no obstante, se convocará a sus padres o tutores para abordar la situación de manera preventiva.

El protocolo también necesita la participación de los padres

El protocolo enfatiza la corresponsabilidad entre padres, docentes y autoridades escolares. Se establecerán Comités de Mochila de Paz y Prevención en cada escuela, integrados por padres, madres y tutores, quienes serán los encargados de realizar las revisiones en coordinación con el personal docente.

Además, se llevarán a cabo acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal docente y administrativo para garantizar una implementación adecuada del protocolo.

¿En qué municipios se aplicará el protocolo “Mochila de Paz y Prevención”?

El protocolo se aplicará en más de 19 mil planteles públicos y privados del Estado de México. Aunque su implementación general está prevista para el ciclo escolar 2025-2026, en casos específicos se aplicó desde el ciclo 2024-2025.

