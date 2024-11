Para las vacaciones: Todos los estrenos de Netflix que llegan en diciembre 2024

En diciembre Netflix trae los mejores estrenos de la temporada. Con extenso catálogo de películas y series que promete mantenernos sentados en el sofá por largo rato. La plataforma presenta estrenos para todos los gustos, desde acción y adaptaciones de libros hasta el esperado regreso de ‘El juego del calamar'.

Netflix promete cerrar el año con contenido nuevo. Aquí te contamos lo que tiene preparado para que disfrutes desde casa o el trabajo en esta temporada decembrina.

¿Qué series estrena Netflix en diciembre de 2024?

La plataforma tiene listas grandes producciones que han generado expectativa entre los usuarios. Una de ellas es el popular thriller coreano ‘ El juego del calamar ', donde veremos la continuación a la historia de Seong Gi-hun y su camino hacia la venganza contra los organizadores de la mortal competencia.

Estrenos destacados de series en diciembre:

Palomas Negras : 5 de diciembre de 2024

: 5 de diciembre de 2024 Cien Años de Soledad: Parte 1: 11 de diciembre de 2024

El Niñero (Temporada 2) : 18 de diciembre de 2024

: 18 de diciembre de 2024 Un lugar para soñar (Temporada 6): 19 de diciembre de 2024

El Juego del Calamar (Temporada 2): 26 de diciembre de 2024

Bienvenidos a Macondo, el lugar donde brotó el realismo mágico colombiano.✨ Basada en la obra maestra de Gabriel García Márquez, llega la serie Cien años de soledad: Primera parte. Disponible el 11 de diciembre, solo en Netflix. pic.twitter.com/pRDkygbAuT — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 25, 2024

¿Qué películas se estrenan en Netflix en diciembre de 2024?

Si disfrutas los clásicos del cine, no te pierdas las películas que Netflix traerá para compartir con tu familia o amigos. Entre los estrenos destaca ‘El tren de los niños', basada en el libro de Viola Ardone, que narra la emotiva historia de Amerigo, un niño enviado al norte de Italia por su madre en busca de un futuro mejor.

Estrenos de películas en diciembre :



Taxi Driver : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Spider-Man: Lejos de casa: 1 de diciembre

Transformers : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Transformers: El lado oscuro de la luna: 1 de diciembre

Transformers: El último caballero: 1 de diciembre

El tren de los niños : 4 de diciembre

: 4 de diciembre Vacaciones desastrosas: 13 de diciembre

Equipaje de mano : 13 de diciembre

: 13 de diciembre Seis Triple Ocho: 20 de diciembre

Lara Croft: Tomb Raider : 22 de diciembre

: 22 de diciembre Lara Croft: Tomb Raider: La cuna de la vida: 22 de diciembre

El último maestro del aire: 22 de diciembre

¿Qué documentales y especiales estrenan en Netflix en diciembre de 2024?

Sabrina Carpenter llega a Netflix con un especial navideño, mientras que el documental ‘La voz de Makayla: Una carta para el mundo', promete mantenernos al filo del asiento.

Estos son algunos de los documentales y especiales que se estrenarán en diciembre:

A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter: 6 de diciembre de 2024

Jamie Foxx: What Had Happened Was..: 10 de diciembre de 2024

La voz de Makayla: Una carta para el mundo: 11 de diciembre de 2024

Prepárate para cerrar el año con lo mejor del entretenimiento en Netflix y disfruta de una variada selección de contenido en la comodidad de tu hogar.

