Lev Tahor: la peligrosa secta que preocupa a México y esconde un lado oscuro

Yoel Alter, líder de la secta Lev Tahor , fue detenido junto con otros integrantes, el pasado junio de 2025, en Guatemala y fue deportado a México, el pasado miércoles 24 de diciembre. El detenido enfrenta cargos por los delitos de abuso infantil, trata de personas y matrimonios forzados.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a Chiapas como principal zona de operación de la secta ultraortodoxa Lev Tahor en México y vinculó a proceso al líder Yoel Alter, un rumano de 35 años. Te contamos los detalles de este caso.

Deportan a líder de la Secta Lev Tahor en Chiapas; está acusado de trata de personas y matrimonios forzados

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué es la secta Lev Tahor y por qué preocupa su presencia en México?

Esta secta ultraortodoxa judía es conocida internacionalmente como los talibanes judíos, debido a que sus mujeres usan ropa negra de pies a cabeza, dejándo únicamente visibles sus ojos. Se sabe que fue fundada en la década de los 80 en Israel.

Posteriormente, los integrantes de la secta se trasladaron a América y se establecieron principalmente en países como Canadá, Guatemala, Colombia y México. A su paso por estos países han generado escándalos y enfrentado diversas denuncias por secuestro, explotación sexual, negligencia y maltrato infantil .

📢 ¡Cae líder de la secta Lev Tahor en Guatemala! Lo acusan de trata de personas en Chiapas pic.twitter.com/g34JYuoN7v — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 29, 2025

Tras ser expulsados de Canadá, la secta se instaló en Guatemala, donde fueron expulsados por los poblados. Tras la muerte de su fundador, Shlomo Helbrans, la secta se trasladó, esta vez, a Chiapas, México, bajo el liderazgo de Yoel Alter.

La secta sigue una interpretación extremadamente estricta del judaísmo ultraortodoxo, imponiendo reglas sobre vestimenta, alimentación y vida comunitaria. Se sabe que la estructura social interna promueve la procreación entre jóvenes, incluso entre primos, con matrimonios concertados desde los 12 o 13 años.

La peligrosidad de la secta Lev Tahor

La agencia AFP estima que la secta ha sumado entre 200 y 500 integrantes a lo largo de sus desplazamientos, los cuales dificultan el seguimiento y protección de menores, por parte de las autoridades de los países que han habitado.

En 1993, Helbrans fue arrestado en Nueva York acusado de haber secuestrado a un adolescente que estaba estudiando con él para prepararse para su bar mitzvah, el ritual religioso que marca el inicio de la transición a la adultez en el judaísmo. El fundador de la secta permaneció dos años en prisión hasta conseguir la libertad condicional en 1996.

Mientras que, en Colombia, en noviembre de 2025, se realizó un operativo conjunto de Migración y el Ejército Nacional, que tuvo como resultado la detención de ocho adultos y el rescate de 17 menores, cinco de ellos con alerta amarilla de Interpol.

Dictan prisión preventiva a Yoel Alter, líder de la secta en México

Desde finales de 2010, la secta se estableció en Chiapas y fue en este estado mexicano donde falleció el fundador. Fue entonces, que pasó el poder a su hijo, Nachman Helbrans, quien fue arrestado y sentenciado en Estados Unidos por secuestro de menores.

Este 24 de diciembre, el líder actual de la secta Yoel Alter, fue capturado en el centro histórico de Guatemala y posteriormente deportado a México, donde finalmente, un juez lo vinculó a proceso por los delitos relacionados con delincuencia organizada y trata de personas .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.