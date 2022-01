Zara Rutherford, la piloto adolescente que dará la vuelta al mundo

La piloto Zara Rutherford se encuentra a un día de hacer historia en la aviación, al estar a punto de dar la vuelta al mundo completamente sola en un viaje que le tomó cinco meses. Hazaña que logrará siendo una adolescente de 19 años.

La piloto adolescente está a punto de convertirse en la mujer más joven en dar sola la vuelta al mundo, en un viaje que inició hace cinco meses cuando partió con su avioneta de su natal Kortrijk, Bélgica, mismo lugar donde concluirá su viaje este jueves 20 de enero.

Con esta hazaña, Zara Rutherford romperá dos récords Guinness: convertirse en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo y ser la primera mujer en dar la vuelta al globo en un avión ultraligero.

Zara Rutherford, la piloto más joven que dará la vuelta al mundo

Zara Rutherford es una adolescente británico-belga que proviene de una familia de pilotos. Comenzó a volar cuando tenía 14 años y obtuvo su licencia de piloto en el año 2020.

Según sus propias palabras, una de las más grandes motivaciones de Zara para dar la vuelta al mundo es su deseo de inspirar a otras mujeres a entrar en la aviación.

“Al crecer, no vi muchas otras mujeres piloto. Siempre pensé que eso era realmente desalentador. Así que espero animar a más chicas a entrar en la aviación y mostrar una cara amistosa, de modo que si a una chica le gusta la aviación y me ve, sabe que no es la única“, comentó la piloto adolescente en entrevista.

Además de sus logros en aviación, Zara ha conseguido certificarse en Matemáticas, Economía y Física, y espera ir a la universidad para estudiar informática.

¿Cómo fue el viaje de Zara para dar la vuelta al mundo?

Zara Rutherford inició su viaje el 18 de agosto del año pasado desde Bélgica, con dirección rumbo al oeste. El plan original consistía en 70 paradas planificadas con 19 días de descanso, en un viaje que contemplaba terminar en noviembre pasado.

No obstante, la travesía de la piloto adolescente no ha sido fácil, pues tuvo que enfrentar varias dificultades con las que no contaba, tales como los incendios forestales en California, las temperaturas bajo cero de Rusia y las restricciones por Covid-19.

Todos estos obstáculos prolongaron el viaje de Zara, quien también se dio una vuelta por México cuando aterrizó su avioneta en el Aeropuerto Internacional de Apodaca, Monterrey, el pasado 9 de septiembre, donde incluso se tomó fotos con otras pilotos.

Reuters

