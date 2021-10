Nikolas Cruz se declara culpable de la masacre de Parkland en 2018

La tarde de este miércoles 20 de octubre, Nikolas Cruz, se declaró culpable de la masacre de Parkland y de los 17 cargos por asesinato en contra de los estudiantes y profesores que murieron el 14 de febrero de 2018 durante el tiroteo en la escuela secundaria de Marjory Stoneman Douglas.

En la declaración de culpabilidad, Nikolas Cruz indicó que lamenta mucho lo que hizo, aunque la gente no le crea y envió un mensaje a los amigos y familiares de víctimas así como a los sobrevivientes de la masacre de Parkland.

“Lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con eso todos los días”, añadió Nikolas Cruz conmovido hasta las lágrimas y destacó que “si tuviera una segunda oportunidad, haría todo lo que estuviera en mi poder para tratar de ayudar a los demás. Esto lo estoy haciendo por ustedes, no me importa si no me creen, pero tengo que vivir con esto todos los días”.

Adicionalmente indicó que la decisión de declararse culpable la tomó en parte para empoderar a las víctimas y a sus familias después de la masacre que cometió.

Nikolas Cruz anunció intenciones de declararse culpable

Previamente, el 15 de octubre, el abogado de Nikolas Cruz mencionó que el joven tenía intenciones de declararse culpable cambio de recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional , puesto que los fiscales de Parkland habían anunciado que buscarían que fuera condenado a la pena de muerte.

Así lo dio a conocer su abogado, David Wheeler, el viernes 15 de octubre en un tribunal, donde se detalló que el joven se declararía culpable de los cargos derivados de la masacre de Parkland en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, ubicada en Florida.

Masacre de Parkland, en EUA, dejó 17 muertos

El 14 de febrero de 2018, Nikolas Cruz que en ese entonces tenía 19 años, abrió fuego contra compañeros estudiantes y maestros de una escuela secundaria de Parkland, EUA, generando la que fue conocida en EUA como “La Masacre de Parkland” o “La Masacre de San Valentín”

Durante el interrogatorio realizado a Nikolas Cruz tras ser detenido el mismo día del tiroteo, el joven aseguró que asesinó a esas 17 personas siguiendo las órdenes de una voz interna que lo obligó a abrir fuego.

Masacre de Parkland inspiró protestas contra armas en escuelas

Tras la masacre, miles de personas realizaron protestas en EUA para solicitar al entonces presidente, Donald Trump, que se estableciera un programa de control de venta y posesión de armas, sin embargo el empresario se declaró a favor de la posesión de armas.

Tras la respuesta del entonces presidente, cientos de jóvenes estudiantes y personal de distintas universidades de EUA, realizaron una marcha determinada Marcha Por Nuestras Vidas” (March For Our Lives) en la que pedían regular el uso de armas.

Ante la negativa rotunda del gobierno de EUA, miles de maestros de Florida y otros estados de EUA solicitaron la portación y uso de armas en defensa propia al interior de planteles educativos para defenderse de ataques como la la Masacre de Parkland, donde murió al menos una profesora a manos de Nikolas Cruz.

Con información de CNN .

