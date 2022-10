Kwarteng ya no es ministro de Economía británico ¿Truss lo destituyó?

Se dio a conocer que Kwasi Kwarteng ya no es el ministro de Economía británico, tras reunirse este viernes 14 de octubre con la primera ministra británica, Liz Truss.

El exprimer ministro de Economía , Kwarteng, se reunió con Truss en Downing Street, jefatura del Gobierno, donde se formalizó su salida, sin embargo, aún se desconoce con certeza si fue destituido o es una salida pactada.

A través de una carta publicada en redes sociales, Kwasi expresó que “Me has pedido (Liz Truss) que me aparte como su Canciller. He aceptado. Cuando me pediste que fuera Canciller, lo hice con pleno conocimiento de que la situación a la que nos enfrentábamos era increíblemente difícil, con la subida de los tipos de interés mundiales y de los precios de la energía”.

Kwasi Kwarteng tenía un polémico plan de reforma fiscal el cual habían puesto en duda los mercados e integrantes del Partido Conservador. Se hablaba de recortes fiscales por valor de 45 000 millones de libras que no han convencido.

Nuevo ministro de Economía británico

De acuerdo con información de Reuters, el exministro de Relaciones Exteriores británico, Jeremy Hunt, fue nombrado ministro de Economía del país, anunció la oficina de la primera ministra, Liz Truss .

Como dato a destacar, Hunt intentó dos veces tomar el liderazgo del Partido Conservador, perdiendo en una ocasión frente a Boris Johnson y después siendo eliminado en la primera ronda de votaciones en una contienda en la que Truss resultó ganadora.

Además, Hunt ha sido anteriormente ministro de Salud y de Cultura, y ahora es el cuarto ministro de Economía británico.

La oficina de Liz Truss, según información de Reuters, también dijo que Edward Argar había sustituido a Chris Philp como secretario jefe del Tesoro, que es el segundo puesto más importante del departamento.



