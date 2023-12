Abren vacante de trabajo en Canadá de 50 mil pesos para mexicanos

¿Quieres trabajo en Canadá? Presta atención porque el país norteamericano lanzó varias vacantes para mexicanos que hayan estudiado el nivel de secundaria y que quieran ganar casi 50 mil pesos al mes en la localidad de Dewdney en British Columbia, y si te interesa, aquí te decimos cómo.

En el portal de empleo Job Bank de Canadá, se pueden encontrar solicitudes de personal seguras, pues son verificadas por el propio gobierno. Todos los días se pueden encontrar vacantes, pero sin duda la de “Farm Supervisor” o “supervisor de granja” es una de las más llamativas, pues te ofrecen casi 50 mil pesos al mes con tan solo tener estudios de secundaria.

¿De qué se trata la vacante en Canadá?

La vacante de Canadá como supervisor de granja fue publicada por la granja de arándanos JAG RAI BLUEBERRY FARMS LTD, que se encuentra en la localidad de Dewdney, que solicita a una persona para entrar al trabajo lo antes posible para laborar entre 30 y 40 horas a la semana con un pago de 22 dólares canadienses por hora.

La vacante ofrece un horario flexible y un pago total al mes de 45 mil 262 pesos, debido a que el dólar canadiense se encuentra en 12.86 pesos. En caso de ser necesario se te pedirá laborar horas extras.

¿Cuáles son los requisitos para la vacante en Canadá?

La empresa solicita los siguientes requisitos:

Saber inglés

Certificador de graduación de escuela secundaria

Experiencia de 1 o menos de 2 años en granjas



Entre los puntos importantes que debes cubrir la vacante también está el ser ciudadano, residente permanente o temporal de Canadá o tener un permiso de trabajo canadiense válido.

Si no estás autorizado a trabajar en Canadá, no presentes la solicitud, pues el empleador no responderá a su solicitud.

¿Cuáles serán las tareas del supervisor de granja?

Proporcionar servicios de cultivos agrícolas como arar, regar, cultivar, fumigar o cosechar

Coordinar y supervisar el trabajo de los trabajadores agrícolas en general y de los trabajadores de la cosecha

Desarrollar horarios de trabajo y establecer procedimientos

Garantizar que se sigan los procedimientos de seguridad y bioseguridad de la granja

Mantener registros de control de calidad y producción

Supervisar y supervisar el cultivo y otras operaciones relacionadas con los cultivos

Mantener registros y registros de trabajo

Contratar y capacitar personal

Operar y mantener maquinaria y equipo agrícola

Realizar tareas agrícolas generales



En caso de que estés interesado en la vacante y tengas todos los requisitos necesarios para cubrir el trabajo, puedes postularte en el siguiente enlace .

