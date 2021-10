VIDEO: Joven se ahoga, policías vieron y no hicieron nada

Un joven de 28 años perdió la vida bajo la mirada de vecinos y miembros de la policía que, según se les acusa, no hicieron lo suficiente para salvarlo. Toda la escena fue captada en video, hasta el momento en el que el hombre se sumerge completamente. Los policías serán investigados.

Una dramática situación ha conmocionado a los pobladores de la localidad de San Martín de Los Andes, en Argentina. Esta zona de la Patagonia cuenta con lagos y bosques que, en invierno, alcanzan temperaturas muy bajas.

El joven se ahogaba en las frías aguas del lago

Fue en uno de estos lagos donde el pasado lunes 11 de octubre, un joven de nacionalidad paraguaya se despojó de sus prendas y se sumergió a las frías aguas, ante la atónita mirada de turistas y pobladores.

“Se sacó la ropa, dejó todas sus pertenencias en el lugar, se fue hasta la cabecera y se tiró al agua”, explicó luego el prefecto Miguel Rodríguez de la policía.

Inmediatamente, al percatarse de que el joven no sabía nadar, los pobladores dieron aviso a la policía local que, mientras el joven luchaba por mantenerse a flote, llegaron en una lancha.

VIDEO: Los policías demoraron el rescate del joven

Dos miembros de la Prefectura Naval Argentina tripulaban el bote semirrígido que llegó hasta el punto donde el joven luchaba por su vida. Sin embargo, y como se aprecia en el video, no se arrojan para salvarlo.

Intento de rescate en lago Lacar

El joven aún da señales de vida, mientras la gente le grita que patalee. En ese momento uno de los policías se sumerge, luego de dudar por unos instantes. Su compañero no arroja el salvavidas y finalmente el cuerpo del joven se aleja hacia el fondo del lago.

En un último intento los policías acercan un palo hacia la víctima en un burdo intento de rescatarlo. Sin embargo el hecho ya se había consumado. Los turistas sospecharon que el prefecto no sabía nadar, ya que, incluso cuando las personas le indican que el cuerpo se encontraba “justo ahí”, el policía replicaba que no podía alcanzarlo: “Está bien pero no llego, son cuatro metros”.

La Justicia argentina, luego de que se recuperara el cadáver del joven inició una investigación hacia los policías que participaron del rescate, y que quedaron en evidencia en el video .

