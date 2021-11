Italia aprueba el primer caso de suicidio asistido

El suicidio asistido ha sido reconocido como legal en Italia, sin embargo, aún no hay legislación que permita regularlo. Ahora, se aprobó el primer caso, y todo indica que habrá una ley para legislar este derecho, en condiciones específicas.

Para acceder al suicidio asistido deben darse ciertas condiciones, según un fallo que se emitió en 2019, podrá hacer uso de este derecho en Italia: “un paciente mantenido vivo mediante tratamientos de soporte vital y que sufra de una patología irreversible, fuente de sufrimiento físico y psicológico que considere intolerable, pero que sea totalmente capaz de tomar decisiones libres y conscientes”.

Mario fue autorizado al ‘suicidio asistido’

Este fallo fue fundamental para llegar a la actual instancia, en la que un Comité de Ética finalmente autorizó el suicidio asistido de ‘Mario’, un hombre tetrapléjico de 43 años, que lleva en cama 10 años, inmovilizado.

Esta autorización implica un punto de inflexión histórico en Italia, donde una fuerte campaña del Vaticano y del gobierno de Silvio Berlusconi han empujado en sentido opuesto a la legislación.

Asociación Luca Coscioni

El camino de ‘Mario’, nombre que se le han asignado de forma ficticia para proteger su privacidad, ha sido realmente largo. Debió acudir a la ayuda de la ‘Asociación Luca Coscioni’, que se dida a luchar por este derecho.

“El comité de ética [del servicio sanitario público] constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia”, anunció dicha asociación.

Italia avanza en el derecho al suicidio asistido

El caso que asentó jurisprudencia, fue el de Fabiano Antoniani, quien viajó a Suiza con la ayuda de Marco Cappato, para acceder al suicidio asistido . Cuando en Italia se conoció el hecho, quisieron imputar a Cappato, que se exponía a 12 años de cárcel por ayudar al suicidio.

Sin embargo, el hombre fue absuelto y el fallo marcó un antes y un después. Hoy, a pesar de que aún nada ha cambiado legalmente, y el Vaticano sigue presionando en contra, Mario finalmente accedió a su derecho, por el que luchó por más de un año.

“Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años”, señaló el hombre al conocer la decisión.

Luego de este caso de suicidio asistido , se espera que Italia avance en una ley como la que se ha sancionado en países como España, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal.

Gm