4 de 10 niños en EUA creen que los hot dogs son un vegetal

Un grupo de psicólogos de EUA llevó a cabo una investigación sobre el conocimiento del origen de diferentes alimentos. El resultado fue sorprendente, un porcentaje significativo de niños cree que los hot dogs y otros alimentos de origen animal, provienen de un vegetal.

El nuevo estudio fue publicado en el prestigioso Journal of Environmental Psychology, y su revelación puede también significar una oportunidad para cambiar los hábitos alimenticios de las nuevas generaciones.

Para el estudio realizado en EUA se convocaron a 176 niños de 4 a 7 años. A este grupo se les pidió que colocaran en diferentes categorías a alimentos como queso, hot dogs, papas fritas, tocino, palomitas de maíz, camarones, almendras y huevo.

Los niños de EUA no conocen el origen de los hot dogs

Los resultados fueron tan sorprendentes como alarmantes, los niños suponen que los hot dogs, las hamburguesas y el tocino provienen de un origen vegetal, es decir, de plantas.

Pero la confusión con el origen de hot dogs, y otros alimentos cárnicos, no fue la única. Un 47 por ciento de los 176 participantes pensaban que las papas fritas provenían de animales. Tampoco lograron identificar correctamente el origen del queso, y un 44 por ciento identificó como vegetal.

En cuanto a los alimentos de origen animal, los niños de EUA tuvieron problemas para poder vincularlos con los animales del cual salieron. El 41 por ciento considera que el tocino proviene de una planta, y el 40 por ciento dijo lo mismo de los hot dogs.

“Las palomitas de maíz y las almendras también se clasificaron erróneamente [como de origen animal], cada una por más del 30% de los niños”, escribió el equipo de psicólogos en su informe.

Una oportunidad para tener dietas de origen vegetal

Los datos no fueron alentadores, y revelan el desconocimiento de los niños de EUA, frente al origen de los alimentos.

Tampoco encontraron resultados alentadores cuando se les consultó a los niños sobre los alimentos que son comestibles. La mayoría cree que las vacas (77 por ciento), los cerdos (73 por ciento) y el pollo (65 por ciento) no son comestibles.

“La mayoría de los niños en los Estados Unidos [...] comen productos animales, pero a diferencia de los adultos que han desarrollado un arsenal de estrategias para justificar el consumo de animales, los niños parecen ser comedores de carne ingenuos”, escribió el equipo en su discusión.

La conclusión es que los niños de EUA comen carne sin saberlo, y esto podría representar una oportunidad valiosa. Los psicólogos creen que los padres no les hablan sobre el origen no vegetal de algunos alimentos, porque no quiere revelar que el alimento tiempo atrás era un ser vivo que respiraba.

“En lugar de manejar las emociones que pueden surgir con la revelación de que los hot dogs alguna vez fueron animales vivos, los padres eluden la verdad por completo a través de una terminología vaga ". Explica el informe.

Los psicólogos opinan que revelar el origen animal de alimentos como los hot dogs , el tocino y las hamburguesas, les dará a los niños de EUA una nueva oportunidad de gravitar hacia los alimentos de origen vegetal.

