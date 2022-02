El Homo sapiens sería más antiguo, según restos hallados en Francia

La historia del Homo sapiens es fundamental para definir el recorrido del humano moderno. Por esta razón, un descubrimiento realizado en Francia, ha captado la atención de la comunidad de paleontólogos a nivel mundial. Se trataría de los restos de Homo sapiens más antiguos que se conocen.

El Homo sapiens habría existido antes de lo que creían

Los humanos modernos y los neandertales habrían convivido en las mismas cuevas de la región de Europa hace 54.000 años. Esta es la conclusión de un nuevo estudio publicado en la revista Science Advances.

Si los restos son efectivamente de Homo sapiens, sería un indicio de que estos homínidos vivieron 10 mil años antes de lo que se creía.

Sería también una prueba definitiva de que los Homo sapiens no sustituyeron a los neandertales, sino que ambas especies cohabitaron en la misma región.

Los restos fueron encontrados en una cueva en el sur de Francia, en un refugio donde se hallaron herramientas de piedra distintivas y un diente de niño. Los científicos consideran que estos Homo sapiens tuvieron una corta estancia durante unas pocas décadas, y luego desaparecieron de la región, misteriosamente.

El estudio publicado el 9 de febrero en Science Advances demostraría que los restos son la evidencia más antigua conocida de la especie en Europa.

El hallazgo es producto de una excavación codirigida por Ludovic Slimak, antropólogo cultural del CNRS y de la Universidad de Toulouse-Jean Jaurès. Slimak y su equipo han pasado las últimas tres décadas excavando el refugio rocoso Grotte Mandrin en el valle del Ródano.

Es en este lugar donde han encontrado herramientas, huesos y dientes. Si bien la mayoría de los restos de piedra se asemejan a artefactos vinculados a los neandertales de Eurasia, los últimos restos hallados en Francia no coinciden del todo.

Los restos de Francia, ¿son de Homo sapiens?

Los últimos restos fueron encontrados en una región en la caverna conocida como capa E, que data de hace 56.800 y 51.700 años. En este sector encontraron herramientas con puntas afiladas y pequeñas cuchillas, y estas son más típicas de la tecnología temprana del Homo sapiens.

Otra de las razones que indica que no se trata de restos de neanderthal es que lo encontrado se parece a otras herramientas ubicadas en sitios mucho más jóvenes en el sur de Francia, y otras regiones de Medio Oriente que están vinculadas al Homo sapiens .

A pesar de estas conexiones con otros restos de Homo sapiens, algunos paleontólogos son reacios a declarar el hallazgo como determinante. “La evidencia me parece menos que convincente”, dice William Banks, arqueólogo paleolítico de la agencia de investigación nacional francesa CNRS y la Universidad de Burdeos.

La prueba definitiva podría darse si se analiza el molar encontrado, que tiene una forma similar a los del Homo sapiens que vivió en Eurasia durante la útlima Era de Hielo. Sin embargo, esto no sucederá en el corto plazo, ya que el equipo aún no tiene acceso a una tecnología precisa para determinarlo. Por lo que aún queda esperar para conocer si los restos encontrados en Francia son del antepasado del hombre moderno o no.

