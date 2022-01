Google Maps ayudó a detener a jefe de la mafia italiana: salió en la foto

La mafia italiana continúa teniendo poder como organización criminal en el país europeo, y uno de los grupos más temidos es la Stidda. Fue justamente un jefe de esta banda, quien fue detenido gracias a la aplicación de Google Maps.

Quién es el jefe de la mafia italiana

Gioacchino Gammino es un ex jefe de la mafia italiana, quien fue condenado a cadena perpetua por un asesinato. Pero el misterioso gánster consiguió escapar de la cárcel de Roma en el año 2002, tiempo desde el cual se convirtió en prófugo de la ley.

Gammino perteneció al grupo mafioso siciliano conocido como Stidda, una asociación aún vigente que comparte territorio con un grupo similar llamado Cosa Nostra.

El jefe del grupo mafioso fue uno de los gánsteres más buscados de Italia, sin embargo, los investigadores le perdieron el rastro, hasta ahora.

Google Maps y su ayuda para dar con el jefe mafioso

Gammino, quien ahora tiene 61 años, había huido de Italia, para asentarse en un pueblo de España llamado Galapagar. En este lugar ubicado a 40 kilómetros de Madrid, el ex miembro de la mafia italiana se dedicó a la gastronomía, abrió un restaurante y tiempo después una verdulería.

Google Maps

Si bien las autoridades europeas tenían la pista de que el jefe se encontraba en España, fue la aplicación del Street View de Google Maps, la herramienta que les permitió capturarlo.

Gioacchino Gammino, vivía con el nombre de Manuel y fue captado por una toma de Google Street View parado frente a una tienda de comestibles, cuyo nombre era El Huerto de Manu.

La foto del hombre conversando frente a un negocio fue fundamental para iniciar la investigación, explicó la policía siciliana.

La identidad del jefe de la mafia italiana fue confirmada cuando la policía encontró una página de Facebook de un restaurante, llamado Cocina de Manu, muy cerca del segundo negocio encontrado en Google Maps.

Gracias al hallazgo en Facebook, donde se veía a Gammino con ropa de chef, con una característica cicatriz en la barbilla, el lugar estaba identificado. Luego, con la ayuda del Street View, el jefe prófugo fue detenido.

La captura del jefe de la mafia italiana sucedió el 17 de diciembre pasado, y cuando el hombre fue detenido no tenía ni una pista sobre cómo lo habían encontrado“¿Cómo me encontraron? Ni siquiera he llamado a mi familia en 10 años”, dijo el hombre, quien luego conoció que fue gracias a Google Maps.

La noticia por todos los medios. ¡Descarga nuestra app !

Gm