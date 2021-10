Justicia de Colombia ordena realizar eutanasia a Martha Sepúlveda

La justicia de Colombia determinó que el Instituto Colombiano del Dolor (Incodol) vulneró la voluntad de Martha Sepúlveda al cancelar la eutanasia horas antes de la cita programada para el 10 de octubre, por lo que ordenó al Incodol realizar el procedimiento a la mujer que sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Así se dio a conocer este jueves 28 de octubre luego de que la abogada de Martha Sepúlveda enviara al medio CNN , la copia del fallo en primera instancia del juzgado 20 de Medellín, que determina que el Indocol deberá realizar el procedimiento a la mujer para otorgarle una muerte digna.

El fallo también apunta que el Indocol deberá cumplir con lo establecido por el Comité Científico Interdisciplinario para morir dignamente para garantizarle este derecho a Martha Sepúlveda y que tiene 48 horas para acordar con la mujer “el día y la hora en la que habrá de llevarse a cabo el procedimiento de eutanasia”.

Cancelan eutanasia de Martha Sepúlveda

Fue el pasado sábado 9 de octubre que el Instituto Colombiano del Dolor canceló la eutanasia de Martha Sepúlveda argumentando que “no se cumplía con el criterio de “enfermedad terminal” , pese a que las autoridades colombianas determinaron en junio que existía el derecho a la muerte digna para quienes padezcan “un intenso sufrimiento físico o psíquico” por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Fue debido a esto que Martha Sepúlveda decidió solicitar la eutanasia tras recibir el diagnóstico de ELA que comenzó a causarle sufrimiento e inmovilidad al punto de tener que ser auxiliada por su hijo para ir al baño e incluso comer.

Sepúlveda iba a morir por eutanasia el 10 de octubre a las 7:00 horas, motivo por el que distintos medios realizaron entrevistas a su hijo Federico quien comentó a diversos medios internacionales que aceptar la decisión de su mamá, pues aún la necesita y quiere que esté junto a él, sin embargo, reconoce que no puede mantenerla a su lado pues en ese caso “solo estaría pensando en mí, en mis necesidades”; también mencionó que su mamá, Martha Sepúlveda, estaba feliz de poder elegir cómo morir .

También menciona que fue la misma Martha Sepúlveda la que le hizo darse cuenta de que su condición de vida no era digna, pues a pesar de que Federico cuidaba de ella con gusto al sentir que le regresó un poco del apoyo que ella le dio durante estos 22 años de vida, Martha Sepúlveda le decía “Hijo, esto no es vida, esto no es digno”.

