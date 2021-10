Mamá morirá mañana y está feliz: hijo de Martha Sepúlveda

Martha Sepúlveda es la primera colombiana que accederá a la eutanasia sin tener una enfermedad terminal, y su hijo, Federico, de 22 años, contó para medios internacionales cómo han sido los últimos días de su mamá, a quien ve feliz tras haber logrado que las autoridades de Colombia le permitieran acceder a una muerte digna.

Para Martha Sepúlveda vivir con ELA fue in infierno

En entrevista para la BBC de Londres, Federico contó que la vida de su madre, Martha Sepúlveda, era un infiero debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que causó “un tormento” en su vida desde 2018, cuando le anunciaron que su esperanza de vida era apenas de 3 años.

Ella lo tomó de una manera bastante particular. Su reacción fue reírse. Dijo “vea, tengo esta enfermedad y me muero en tres años. menciona Federico para la BBC

Federico también relata que su madre siempre ha sido muy abierta con el tema de la muerte y que a ella no le da miedo morir, sino a la manera en la que partirá, motivo por el que buscó que las autoridades le reconocieran el derecho a una muerte digna mediante la eutanasia cuando los síntomas comenzaron a agravar.

Martha Sepúlveda sabe que se va a morir el próximo domingo y sonríe. Será la primera paciente con un diagnóstico no terminal en acceder a la eutanasia en Colombia. Mi reportaje de hoy.pic.twitter.com/O8nAbSO2O2 — Juan David Laverde (@jdlaverde9) October 4, 2021

Poco después del diagnóstico, Martha Sepúlveda comenzó a perder fuerza en las piernas, requiriendo ayuda para caminar; a principios de este comenzó a necesitar ayuda para ir al baño, “después, había que bañarla, había que vestirla. En ocasiones se le dificultaba comer o cepillarse, porque las manos estaban perdiendo demasiada fuerza”

ELA afectó la calidad de vida de Martha Sepúlveda

Tras ver como se deterioraba su calidad de vida día con día, Martha Sepúlveda mencionó a su hijo que sería bueno que pudiera solicitar la eutanasia y aunque Federico no lo tomó muy enserio notó que su madre hablaba enserio.

Concientizándome un poco de la condición precaria en la que ella estaba, y de su desespero, y de la indignidad en la que estaba, yo dije: “Creo que demuestro más mi amor si la apoyo en esta decisión que ella tomó. contó Federico a la BBC.

Federico también relata lo difícil que fue aceptar la decisión de su mamá, pues aún la necesita y quiere que esté junto a él, sin embargo, reconoce que no puede mantenerla a su lado pues en ese caso “solo estaría pensando en mí, en mis necesidades”.

También menciona que fue la misma Martha Sepúlveda la que le hizo darse cuenta de que su condición de vida no era digna, pues a pesar de que Federico cuidaba de ella con gusto al sentir que le regresó un poco del apoyo que ella le dio durante estos 22 años de vida, Martha Sepúlveda le decía “Hijo, esto no es vida, esto no es digno”.

Nosotros coincidimos en que vivir es decidir y desde que la esclerosis empezó a condicionar físicamente a mi mamá, ella ya no puede decidir por sí misma. añadió Federico, hijo de Martha Sepúlveda

Qué pasará tras la muerte de Martha Sepúlveda

Martha Sepúlveda morirá el domingo 10 de octubre a las 7:00 horas tiempo de Colombia mediante una eutanasia, posteriormente se hará una cremación y se celebrará una eucaristía, que fue lo único que pidió la mujer a su hijo.

Claramente yo estoy triste. Claramente estoy ansioso, claramente estoy... de alguna forma desesperado. Sería muy raro que no lo estuviera, pero también de alguna manera me reconforta el hecho de que mi mamá haya podido terminar su vida de la forma que ella quería.

