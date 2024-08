EUA mantiene juicio con pena de muerte contra autores del atentado de las Torres Gemelas

El Secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, revocó el acuerdo de culpabilidad que se había establecido con los autores intelectuales del atentado de las Torres Gemelas del pasado 11 de septiembre del 2001. Ahora el caso se restable a pena de muerte.

Fue el pasado miércoles 31 de julio cuando el Departamento de Defensa de EUA anunció el acuerdo de culpabilidad con Khalid Sheikh Mohammed, Waild bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, tres terroristas detenidos por ser autores del atentado del 9 – 11.

Aunque el Pentágono no declaró los términos y condiciones a los que llegaron, el New York Times informó que los tres acusados se declararían culpables a cambio de una cadena perpetua , para evitar la pena de muerte. Algo que ya no será posible.

Lloyd Austin fue tajante con su comunicado . Revocó la autoridad de cualquiera que no sea él para poder acordar un acuerdo de culpabilidad previo a este juicio y apuntó que: “Con efecto inmediato, en el ejercicio de mi autoridad, retiro los acuerdos previos que se habían firmado el 31 de julio”.

Los acusados por el atentado de las Torres Gemelas del 9 – 11

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estadounidenses, Mohammed era uno de los lugartenientes de mayor confianza de Osama bin Laden, jefe de Al Qaeda .A Mohammed se le acusa de ser uno de los autores intelectuales más relevantes del atentado del 9-11, así como de participar en otros grandes complots en contra de Estados Unidos.

Bin Attash es acusado de entrenar a dos de los secuestradores de los aviones con los que atentaron contra las Torres Gemelas. También de haber comprado explosivos y reclutado miembros del equipo terrorista que mató a 17 mineros en un ataque contra el buque militar USS Cole.

Por último, Al Hawsawi es sospechoso de gestionar la financiación del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Fue detenido en el 2003 y primero fue prisionero en cárceles secretas, para después ser trasladado a Guantánamo en el 2006, al igual que los otros dos sospechosos.

