“Destruiremos todo lo que apoye el ataque”: Contundente ADVERTENCIA de la OTAN a Rusia

¡Aumenta nuevamente la tención entre Rusia y la OTAN! El máximo comandante militar de la alianza atlántica advirtió que sus fuerzas están preparadas para responder contundentemente ante cualquiera ataque contra uno de sus 32 países miembros. El mensaje llega en medio de crecientes fricciones entre Moscú y varios gobiernos europeos.

Durante el Foro de seguridad de Varsovia, celebrado durante la jornada del 12 de octubre de 2026, el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, aseguró que una agresión contra territorio de la OTAN desencadenaría, una respuesta destinada a neutralizar la ofensiva y destruir su capacidad militar.

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Deterrence through strength, not provocation 🛡️



At #WSF2026, Gen. Alexus G. Grynkewich (Supreme Allied Commander Europe, NATO) emphasized that NATO's primary goal remains preventing conflict — backed by absolute resolve, unity, and defensive readiness. #WarsawSecurityForum… pic.twitter.com/24VZBNYoUq — WarsawSecurityForum (@WarsawForum) October 12, 2026

¿Qué dijo la OTAN sobre un posible ataque de Rusia?

Grynkewich explicó que la alianza actuaría contra las fuerzas agresoras y los sistemas que sostuvieran sus operaciones: “Si alguien es tan insensato como para atacarnos, lucharemos”, declaró el general.

También advirtió que una respuesta militar podría alcanzar no solamente las tropas participantes, sino las estructuras de apoyo, abastecimiento y control utilizadas durante la ofensiva. Aunque no mencionó directamente a Rusia en esa parte de su discurso, sus declaraciones fueron interpretadas como una advertencia a Moscú.

🪖Fuerzas rusas reducen a cenizas puestos camuflados de control de drones de Ucrania



Los combatientes de la agrupación rusa de tropas Yug (Sur) destruyeron dos puestos camuflados de control de drones de las fuerzas del régimen de Kiev, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. pic.twitter.com/14IPgiXtEt — RT en Español (@ActualidadRT) October 13, 2026

¿Cuál es la estrategia militar del OTAN?

El comandante presentó una estrategia basada en tres etapas: bloquear, neutralizar y quebrar. La primera consiste en detener el avance inicial del enemigo, la segunda busca impedir que consiga sus objetivos y la tercera contempla desmantelar su capacidad de combate si continúa la lesión.

Grynkewich insistió en que la OTAN una alianza defensiva, pero aseguró que está preparada para actuar si uno de sus integrantes es atacado.

¿Por qué aumenta la tensión entre Rusia y Europa?

Las declaraciones suceden después de denuncias europeas acerca de incursiones de drones, sabotajes y ciberataques atribuidos a Rusia, además de su continuidad de la guerra en Ucrania.

Moscú, por su parte, ha negado tener planes de atacar a países europeos y ha advertido sobre posibles represalias ante amenazas contra su territorio. La advertencia de la OTAN no significa que haya declarado la guerra a Rusia, sino que busca reforzar su capacidad de disuasión.

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