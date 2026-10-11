Tragedia en Turquía: Choque entre autobús y camión termina en doble volcadura

Un trágico accidente carretero en Turquía dejó al menos a 11 personas muertas y 27 heridas durante la joranda de este domingo 11 de octubre, luego de un autobús turístico chocara contra un cemión de carga y ambos vehículos terminanon en una doble volcadura.

El siniestro ocurrió cerca de las casetas de Akhisar, en la provincia de Manisa, al oste del país, sobre la autopista Gebze-Orhangazi-Izmir. El gobernador de Manisa, Vahdettin Özkan, confirmó el saldo de víctimas y la movilización de los servicios de emergencia.

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¿Cómo ocurrió el accidente en Turquía?

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús viajaba desde Bursa hacia Izmir, con destino final a la zona turística de Pamukkale. Las autoridades recibieron el aviso del accidente alrededor de las 11:11 horas, tiempo local.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran al autobús volcado, con daños considerables en su estructura, mientras que el camión, aparentemente cargado con madera, también terminó sobre uno de sus costados.

Según las autoridades, en el autobús viajaban 34 personas y tres integrantes de la tripulación.

Eleven people were killed and 27 others injured Sunday when a bus crashed into a truck in Manisa, western Turkey, the provincial governor said. pic.twitter.com/1uMo5NB0ER — Breaking911 (@Breaking911) October 11, 2026

Choque en Turquía ¿Qué pasó con las personas heridas en la boble volcadura?

Equipos de bomberos, policías, paramédicos y personal de rescate acudieron a la zona para atender a las víctimas de este siniestro. Los 27 lesionados fueron atendidos por los servicios de emergencia, mientras las autoridades coordinaron los trabajos para retirar los vehículos y recuperar la circulación en la zona.

Las causas exactas del accidente continúan bajo investigación. Reportes preliminares de medios turcos señalan que el autobús habría realizado una maniobra cerca de las casetas antes del choque; sin embargo, esta versión deberá ser esclarecida por las autoridades.

La Fiscalía local inició las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades; este tragedia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la seguridad en el transporte turístico y la prevención de accidentes carreteros.

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