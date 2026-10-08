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/Internacional/Nota

Medida contra ‘green card’: Programa PERM y la suspensión de la visa americana en empresas para trabajar en EUA

El Gobierno de EUA anunció medidas contra el programa PERM después que algunas empresas favorecieran la contratación de extranjeros por encima de los norteamericanos

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El Gobierno de Donald Trump anunció que va a excluir a varias empresas tecnológicas de un programa para solicitar la residencia permanente (conocida como green card) para trabajadores con visa H-1B.

Esto luego de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acusara a dichas compañías de cometer fraude al despedir a trabajadores norteamericanos y luego reemplazarlos por extranjeros con salarios más bajos.

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¿En qué consistió el supuesto fraude?

De acuerdo con Vance, por cada trabajador que Microsoft despidió reemplazaron a dicho empleado con uno extranjero y medio en “condiciones de servidumbre”, pero ¿de qué programa se trata?

¿En qué consiste la visa H-1B

Se trata del programa PERM, usado por las empresas para gestionar la contratación de extranjeros.

Por otra parte, la visa H-1B, para Profesionales en Trabajos Especializados, se aplica a inmigrantes que quieran prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y habilidades excepcionales para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD), o alguna para publicidad o habilidad distinguida.

¿A qué empresas se les suspendió la visa H-1B?

Las empresas que fueron sancionadas

  • Microsoft
  • Adobe
  • Cognizant
  • Infosys
  • Tata
  • Wipro
  • HCL

¿Qué significa la suspensión del programa PERM?

La medida no elimina las visas H-1B o reduce la posibilidad que las empresas continúen empleado a trabajadores extranjeros, sino obliga a los empleadores a demostrar que no existen trabajadores norteamericanos calificados para los puestos.

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