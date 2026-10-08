Medida contra ‘green card’: Programa PERM y la suspensión de la visa americana en empresas para trabajar en EUA

El Gobierno de Donald Trump anunció que va a excluir a varias empresas tecnológicas de un programa para solicitar la residencia permanente (conocida como green card) para trabajadores con visa H-1B.

Esto luego de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, acusara a dichas compañías de cometer fraude al despedir a trabajadores norteamericanos y luego reemplazarlos por extranjeros con salarios más bajos.

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¿En qué consistió el supuesto fraude?

De acuerdo con Vance, por cada trabajador que Microsoft despidió reemplazaron a dicho empleado con uno extranjero y medio en “condiciones de servidumbre”, pero ¿de qué programa se trata?

¿En qué consiste la visa H-1B

Se trata del programa PERM, usado por las empresas para gestionar la contratación de extranjeros.

Por otra parte, la visa H-1B, para Profesionales en Trabajos Especializados, se aplica a inmigrantes que quieran prestar servicios en un campo especializado, servicios de gran mérito y habilidades excepcionales para los proyectos de desarrollo o investigación cooperativa con el Departamento de Defensa (DOD), o alguna para publicidad o habilidad distinguida.

¿A qué empresas se les suspendió la visa H-1B?

Las empresas que fueron sancionadas

Microsoft

Adobe

Cognizant

Infosys

Tata

Wipro

HCL

¿Qué significa la suspensión del programa PERM?

La medida no elimina las visas H-1B o reduce la posibilidad que las empresas continúen empleado a trabajadores extranjeros, sino obliga a los empleadores a demostrar que no existen trabajadores norteamericanos calificados para los puestos.

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