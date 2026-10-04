El clima en todo el mundo ha sufrido un cambio radical y algunos especialistas lo atribuyen a El Niño, así como el calentamiento global, y la evidencia de extraños fenómenos meteorológicos cada vez es más visible y un claro ejemplo es el granizo gigante que cayó en Asunción, Paraguay, que rápidamente se volvió viral.

Aunque en un primer momento pudo creerse que se trataba de una fake news, fue real y dañó cableado, así como techos de casas y hasta automóviles.

Never seen hail like this in Asunción.



Windshields shattered, hoods covered in dents, streets white with ice in minutes. The damage to cars is unreal. #Paraguay #granizo pic.twitter.com/QALeJOOzpd — Clarity Paraguay (@ClarityParaguay) October 3, 2026

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¿Cómo fue la gigante granizada en Paraguay?

La tormenta acompañada con granizo gigante se registró la noche del sábado, en medio de una alerta meteorológica por fuertes vientos. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó código amarillo, con el objetivo de que los usuarios no se quedaran tanto tiempo sin energía eléctrica.

#ALERTA | tormentas severas con granizo destructivo sobre Formosa y #Asuncion, Paraguay (📽️).



El avance de una línea de inestabilidad genera daños a bienes materiales.



Rige alerta ROJO 🟥 en Paraguay.



Rige alerta NARANJA 🟧 en Formosa y Misiones. pic.twitter.com/JPgLCHZqZm — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) October 4, 2026

¿Granizada gigante es normal en Paraguay?

Aunque la granizada gigante provocó la curiosidad en el internet y muchos usuarios de todos el mundo quedaron sorprendidos por el tamaño de una pelota de béisbol, el director de Meteorología e Hidrología, Eduardo Mingo, dijo a la radio Ñandutí, que este fenómeno es bastante típico de la temporada de primavera en el Cono Sur.

Sin embargo, recalcó que la intensidad pudo amplificarse por El Niño, definido como calentamiento de la superficie del océano Pacífico central y oriental.

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