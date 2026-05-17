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Sujeto atropella multitud en Módena, Italia

Ocho personas resultaron lesionadas por estos hechos.

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1 minuto lectura
Escrito por: Omar Gutiérrez

Un conductor se lanzó contra una multitud en Módena, Italia.

Ocho personas resultaron lesionadas, de ellas, cuatro son reportadas en estado grave. El conductor fue sometido por un transeúnte y posteriormente fue detenido.

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