Sujeto atropella multitud en Módena, Italia

Un conductor se lanzó contra una multitud en Módena, Italia.
Ocho personas resultaron lesionadas, de ellas, cuatro son reportadas en estado grave. El conductor fue sometido por un transeúnte y posteriormente fue detenido.
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Ocho personas resultaron lesionadas, de ellas, cuatro son reportadas en estado grave. El conductor fue sometido por un transeúnte y posteriormente fue detenido.
Autoridades saudíes analizan tomar “medidas necesarias” para responder a cualquier intento que ponga en riesgo la soberanía del país.
Los hechos ocurrieron en la base de Mountain Home, en Idaho, Estados Unidos.
Trump advierte a Irán que el tiempo para negociar se agota y amenaza con represalias; Irán propone reanudar el diálogo.
Hallan una ballena muerta en Dinamarca y analizan si es “Timmy”, la jorobada rescatada en Alemania hace unas semanas.
La OMS declaró emergencia internacional tras el brote de ébola en el Congo y Uganda
La OMS confirmó que las víctimas reales por COVID-19 superan la barrera de los 22.1 millones de muertes; casos en México generan dudas tras reporte.