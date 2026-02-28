El papel de Europa ante escalada de conflicto en Medio Oriente

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres pidió la desescalada del conflicto en Medio Oriente y advirtió que si se sale de control podría haber consecuencias catastróficas para la humanidad.

Los ataques de este sábado ocurren dos días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump tomara la decisión de apoyar a Israel en la ofensiva y había otorgado un plazo de dos semanas.

Los mandatarios del mundo reaccionaron a los ataques, la mayoría destacando la importancia de proteger a los civiles y de resolver la situación de la mejor manera posible.

