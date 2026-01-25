¡Estamos en crisis! ONU declara bancarrota hídrica en el planeta

La Organización de las Naciones Unidad (ONU) declaró la bancarrota hídrica en el mundo, es decir que alcanzó el nivel mas alto de alerta por falta de agua. Muchas regiones han vivido por encima de sus posibilidades hidrológicas.

De acuerdo con el informe, algunos sistemas hídricos ya han pasado el punto de no retorno debido a la sobreexplotación a causa de la actividad humana.

