Trump anuncia que Venezuela entregará 50 millones de barriles de petróleo a EUA

Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela, con Delcy Rodríguez al frente, entregarían 30–50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos para su venta en mercado abierto.

El presidente Trump afirmó que él controlará los ingresos de esa venta y que ese dinero se usará para “beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.

Trump pidió al Secretario de Energía ejecutar el plan de inmediato, con transporte del petróleo en barcos hacia muelles estadounidenses.

El anuncio se da después de que fuerzas militares de EUA capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumiera como mandataria interina.

La Casa Blanca organiza reuniones con grandes petroleras como Exxon, Chevron y ConocoPhillips para posibles operaciones relacionadas con el petróleo venezolano.

