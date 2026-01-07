Trump anuncia que Venezuela entregará 50 millones de barriles de petróleo a EUA
Trump anunció que las autoridades interinas de Venezuela, con Delcy Rodríguez al frente, entregarían 30–50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos para su venta en mercado abierto.
- El presidente Trump afirmó que él controlará los ingresos de esa venta y que ese dinero se usará para “beneficiar al pueblo de Venezuela y de Estados Unidos”.
- Trump pidió al Secretario de Energía ejecutar el plan de inmediato, con transporte del petróleo en barcos hacia muelles estadounidenses.
- El anuncio se da después de que fuerzas militares de EUA capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez asumiera como mandataria interina.
- La Casa Blanca organiza reuniones con grandes petroleras como Exxon, Chevron y ConocoPhillips para posibles operaciones relacionadas con el petróleo venezolano.
