Ataque en Niger deja 30 muertos
Un ataque armado a un mercado en Níger, Nigeria, dejó al menos 30 muertos y varios secuestrados, en medio del repunte de violencia rural.
Un ataque armado a un mercado en el estado de Níger, Nigeria, dejó al menos 30 personas muertas.
- Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en el mercado de Kasuwan Daji, en el pueblo de Demo.
- Los agresores llegaron en automóviles, dispararon de forma indiscriminada y secuestraron a varias personas.
- Testigos denunciaron ausencia de fuerzas de seguridad durante los ataques en la zona.
- La violencia forma parte de una ola de asaltos y secuestros en el noroeste y centro de Nigeria.
