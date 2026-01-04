inklusion.png Sitio accesible
Ataque en Niger deja 30 muertos

Un ataque armado a un mercado en Níger, Nigeria, dejó al menos 30 muertos y varios secuestrados, en medio del repunte de violencia rural.

Internacional

Por:  Ximena Ochoa

Un ataque armado a un mercado en el estado de Níger, Nigeria, dejó al menos 30 personas muertas.

  • Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en el mercado de Kasuwan Daji, en el pueblo de Demo.
  • Los agresores llegaron en automóviles, dispararon de forma indiscriminada y secuestraron a varias personas.
  • Testigos denunciaron ausencia de fuerzas de seguridad durante los ataques en la zona.
  • La violencia forma parte de una ola de asaltos y secuestros en el noroeste y centro de Nigeria.

