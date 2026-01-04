Ataque en Niger deja 30 muertos

Un ataque armado a un mercado en el estado de Níger, Nigeria, dejó al menos 30 personas muertas.

Los hechos ocurrieron el sábado por la tarde en el mercado de Kasuwan Daji , en el pueblo de Demo.

, en el pueblo de Demo. Los agresores llegaron en automóviles, dispararon de forma indiscriminada y secuestraron a varias personas.

y secuestraron a varias personas. Testigos denunciaron ausencia de fuerzas de seguridad durante los ataques en la zona.

durante los ataques en la zona. La violencia forma parte de una ola de asaltos y secuestros en el noroeste y centro de Nigeria.

