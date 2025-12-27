Tormenta invernal azota California con heladas y desbordamiento de ríos; hay casas sepultadas
El fenómeno natural ha provocado desbordamiento de ríos; el condado de San Bernardino, California, es el más afectado, pues el agua arrastró escombros.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió que 38 millones de personas están en riesgo de inundaciones, pues las imágenes de la tragedia hablan por sí solas. Casas y vehículos han quedado sepultados por lodo y escombros, provocando pérdidas totales.
El agua arrastró cientos de metros cúbicos de lodo y escombros y hasta el momento cuatro personas han perdido la vida por este fenómeno climatológico.