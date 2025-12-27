inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Canadá dará 2 mil 500 millones de dólares en ayuda económica a Ucrania

Tormenta invernal azota California con heladas y desbordamiento de ríos; hay casas sepultadas

El fenómeno natural ha provocado desbordamiento de ríos; el condado de San Bernardino, California, es el más afectado, pues el agua arrastró escombros.

Videos,
Internacional

Por:  Adriana Pacheco

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos advirtió que 38 millones de personas están en riesgo de inundaciones, pues las imágenes de la tragedia hablan por sí solas. Casas y vehículos han quedado sepultados por lodo y escombros, provocando pérdidas totales.

El agua arrastró cientos de metros cúbicos de lodo y escombros y hasta el momento cuatro personas han perdido la vida por este fenómeno climatológico.

Tags relacionados
Estados Unidos