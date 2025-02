Papa Francisco sigue con oxígeno, pide no tener miedo de “arriesgar el amor” y rezar por él

El papa Francisco agradeció todos los mensajes de afecto y de pronta recuperación que le han llegado por su estado de salud. A través de sus redes sociales, el sumo pontífice también llamó a no tener miedo de “arriesgar el amor”.

El papa Francisco continúa hospitalizado y con oxígeno por su estado de salud, luego de sufrir una crisis respiratoria, pero de acuerdo con las últimas noticias presentó mejorías durante la madrugada.

🚨 #AlertaADN



El Papa Francisco (@Pontife) vuelve a utilizar nasales de oxígeno de alto flujo. Se están realizando más exámenes clínicos, y se esperan los resultados más tarde pic.twitter.com/3wxI8Si5wL — adn40 (@adn40) February 23, 2025

El Vaticano señaló que el papa Francisco pasó la noche tranquila y estuvo en alerta, después de presentar una crisis respiratoria y necesitar transfusiones de sangre.

“La noche fue tranquila, el papa descansó", dijo el Vaticano en su última actualización de este domingo. Según Reuters, un funcionario, que no quiso ser nombrado, el sumo pontífice recibía el oxígeno a través de un pequeño tubo bajo la nariz, pero respiraba sin ayuda.

Papa Francisco agradece cartas, dibujos y mensajes de apoyo

Este domingo 23 de febrero, luego de sufrir una crisis respiratoria, el papa Francisco volvió a estar presente en las redes sociales, donde agradeció los mensajes de afecto, dibujos y cartas que ha recibido. “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado, especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conformación que he recibido de todo el mundo!”.

En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de confortación que he recibido de todo el mundo! — Papa Francisco (@Pontifex_es) February 23, 2025

En un segundo mensaje en X, el papa Francisco también envió un mensaje a la comunidad religiosa y a seguir el Evangelio de este domingo, que nos enseña a “no tener miedo de arriesgar el amor” para que la población pueda disfrutar de un mundo fraterno.

Los exhorto a continuar con alegría su apostolado y a ser, como nos sugiere el #Evangeliodehoy, signo de un amor que abraza a todos, que transforma el mal en bien y genera un mundo fraterno. ¡No tengan miedo de “arriesgar el amor”!

Papa Francisco pide que recen por él

En un breve mensaje difundido por el Vaticano, el papa Francisco solicitó a los fieles a “rezar por él” y dijo seguir los tratamientos necesarios y el descanso, el cual también forma parte de la terapia.

En su mensaje, el papa también expresó su solidaridad con el pueblo ucraniano, que actualmente vive un acontecimiento doloroso y vergonzoso para toda la humanidad.

