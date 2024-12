Se acabaron las visas de EUA: Uscis alcanza cantidad máxima en un tipo

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos ( USCIS ) anunció que ha alcanzado la cantidad máxima reglamentaria de visas H-1B para el año fiscal 2025. Estas autorizaciones son fundamentales para que las empresas de EUA puedan contratar trabajadores extranjeros especializados en diversas áreas.

¿Qué significa que USCIS haya alcanzado el límite de visas H-1B?

Las visas H-1B son solicitadas por empresas que necesitan empleados con habilidades especializadas. Para el año fiscal 2025, el Congreso de Estados Unidos (EUA) estableció un límite de 65 mil de carácter regular y 20 mil de exención por posgrado. Al llegar a este umbral, USCIS ya no podrá aceptar más solicitudes.

Entre los casos que siguen siendo procesados están los pedidos de extensión de visa para trabajadores actuales con visa H-1B, cambios en las condiciones de empleo o de empleador y las peticiones para aquellos que trabajan simultáneamente en múltiples posiciones H-1B.

El proceso de notificación ya ha comenzado y las personas cuyas solicitudes no hayan sido seleccionadas recibirán un mensaje en sus cuentas en línea indicando que no son elegibles para presentar una petición, en base al límite de visas para el año fiscal 2025. Es importante que los solicitantes consulten su estatus para confirmar si han sido seleccionados o no.

El agotamiento de estos documentos tiene implicaciones importantes tanto para las empresas estadounidenses como para los trabajadores extranjeros. Las empresas que dependen de estos programas para contratar talento especializado tendrán que ajustar sus expectativas en cuanto a la disponibilidad de nuevas visas.

Además, los trabajadores que deseen emigrar a EUA deberán esperar a futuras aperturas del proceso o explorar otras opciones de visa.

¿Cuáles son los casos de solicitudes de visas H-1B exentos de límite?

Aunque USCIS ha alcanzado el límite de visas H-1B para 2025, aún hay excepciones. Las peticiones de trabajadores H-1B actuales que ya han sido contados en el límite anteriormente están exentas. Esto significa que aquellos que ya tienen una de estas visas en EUA pueden solicitar:



Extensión del tiempo de permanencia en EUA

Cambio de empleador o modificación de condiciones laborales

Trabajo simultáneo en posiciones adicionales dentro del programa H-1B

Estas excepciones permiten que los ya empleados continúen su proceso sin verse afectados por el agotamiento de las visas disponibles.

