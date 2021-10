11 de septiembre 2001: 20 datos a 20 años del atentado terrorista en EU

El 11 de septiembre 2001 el mundo dejó de ser el mismo, pues ocurrió el atentado terrorista organizado por el líder de al Qaeda, Osama Bin Laden, con el objetivo de destruir las torres gemelas en la ciudad de Nueva York y el pentágono en Washington. A 20 años del hecho, conoce 20 datos importantes sobre el mayor atentado terrorista en EU.

1. El día del atentado terrorista

En total fueron 4 aviones secuestrados por 19 terroristas pertenecientes a al Qaeda y solo 3 de ellos lograron impactar a sus objetivos.

Durante el 11 de septiembre de 2021, a las 8:46 am, el vuelo 11 de American Airlines (que viajaba de Boston a Los Ángeles) golpea la torre norte del World Trade Center, dando inicio al atentado terrorista.

El próximo impacto ocurrió con el vuelo 175, a las 9:03 am, y estuvo dirigido esta vez, a la torre sur. Los otros dos vuelos impactaron a las 9:37 am en el Pentágono en Washington (vuelo 77) y a las 10:03 am en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania (vuelo 93).

2. Por qué se derrumbaron las torres gemelas

A las 9:59 am del 11 de septiembre 2021, la torre sur se derrumbó en tan solo 10 segundos. La torre norte cayó a las 10:28 am, luego de 102 minutos desde el impacto.

Tras 20 años, aún hay teorías conspirativas sobre el momento en el que las torres colapsaron. Lo cierto es que los últimos estudios del NIST (Instituto Nacional de estándares y tecnología), determinó que la caída fue provocada por la combinación entre el severo daño estructural que causaron los choques de los aviones y la cadena de incendios que se expandieron a lo largo de varios pisos.

Archivo Foto Archivo

De haber ocurrido solo uno de esos eventos, las torres no hubiesen colapsado, según este estudio.



3. Las víctimas del 11 de septiembre en Nueva York

En consecuencia del atentado terrorista en el World Trade Center (WTC) de EU, 2 mil 753 personas murieron. De las cuales, 343 eran bomberos de Nueva York, 23 eran policías de la ciudad y 37 eran agentes de la Autoridad Portuaria. El resto eran empleados, visitantes y ciudadanos de la ciudad. Aproximadamente el 75-80% de las víctimas eran hombres.

4. El ataque terrorista en el pentágono de EU

En el Pentágono, en Washington, 184 personas murieron cuando el vuelo 77 de American Airlines, que había sido secuestrado, se estrelló contra el edificio.

5. Aún hay víctimas sin identificar

Según el último recuento en 2019, solo mil 644 (60%) de los 2 mil 753 restos de víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre 2021 fueron identificados.

6. Osama Bin laden se atribuyó el atentado a EU

A poco más de 3 meses, luego del atentado terrorista, el gobierno de Estados Unidos difundió el video en el que Osama bin Laden se responsabiliza por el atentado.

UNKNOWN Osama Bin Laden

7. Qué pasó con los restos sin identificar

El porcentaje de personas muertas que no pudieron ser identificadas yacen hoy en el World Trade Center, donde se guardan en un depósito bajo la jurisdicción de la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York.

8. El misterio del vuelo 93

Hasta el día de hoy no se conoce con total seguridad si el avión que se estrelló cerca de Shanksville, Pensilvania, fue derribado por los militares o si fueron los pasajeros quienes lograron tomar el control del avión.

9. Cuánto costó el ataque del 11 de septiembre 2001

Se estima que fueron necesarios US$ 500 mil para planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre 2021.

10. Limpieza en la Zona Cero

En el mes de mayo de 2002 concluyó oficialmente la limpieza en la Zona Cero. Se necesitaron 3.1 millones de horas de trabajo y retiraron 1.8 millones de toneladas de escombros.



11. La seguridad en EU

En consecuencia al ataque terrorista del 11 de septiembre 2021, EU creó el Departamento de Seguridad Nacional, donde fusionó 22 agencias gubernamentales en una.

12. Daños colaterales

Los escombros provocaron un polvo tóxico que cientos de personas inhalaron. Muchas de ellas contrajeron enfermedades pulmonares.

13. Los secuestradores

Los terroristas que secuestraron los aviones fueron diecinueve hombres árabes: 15 eran de Arabia Saudita, 2 de Emiratos Árabes Unidos, 1 de Egipto y 1 de Líbano. Tenían estudios y eran de familias acomodadas.

14. Ataques desconocidos

Una semana después del 11-S, se efectuaron atentados terroristas utilizando carbunco, una bacteria mortal. Las bacterias eran enviadas a periodistas, políticos y empleados civiles en Nueva York a través del correo.

15. Muerte de Osama bin Laden

Archivo

A casi 10 años del atentado terrorista en EU, Osama bin Laden fue asesinado por un grupo de 56 unidades de élite de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Abbottabad, Pakistán. Se anunció el 2 de mayo de 2011.

16. Otros ataques terroristas de al Qaeda

El grupo que organizó los atentados del 11 de septiembre 2001, también fue partícipe en la detonación de coches bomba contra blancos estadounidenses en Arabia Saudí en 1996, el asesinato de turistas en Egipto en 1997 y los ataques con bomba simultáneos a las embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y en Dar es Salaam (Tanzania) en 1998.

17. El tamaño de las torres gemelas

Fueron diseñadas a finales de los 60’s y tenían 110 pisos de altura. Las torres gemelas medían 417 y 415 metros de altura.

18. Un famoso que escapó del atentado terrorista

El 11 de septiembre 2001 el actor Mark Wahlberg y algunos amigos debían tomar el avión que luego chocó con las torres. Pocos días antes, cambiaron de idea y decidieron viajar en avión privado.

19. Reacción del presidente de México

El presidente de México, Vicente Fox, envió un mensaje una semana después del los atentados del 11 de septiembre. Algo que no fue bien visto diplomáticamente.

“Somos amigos, somos vecinos, somos socios y queremos dejar en claro que esto significa el compromiso en todos los sentidos y que mantendremos nuestras promesas”, dijo el expresidente Fox.

20. Joe Biden reaviva la polémica por el 11S en EU

El presidente de los Estados Unidos ordenó en 2021 desclasificar documentos de la investigación sobre el atentado terrorista. Los archivos serán investigados durante los próximos seis meses.

A 20 años del 11 de septiembre 2001, el atentado terrorista en EU sigue siendo uno de los momentos más impactantes del siglo y sin duda de la historia mundial.

