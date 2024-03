Así puedes saber si te tocará cobrar utilidades en 2024

Las empresas estan obligadas a pagar las utilidades del 1ro de abril al 30 de mayo del 2024. Son un derecho constitucional que tienen los trabajadores mexicanos y que consiste en que cada año reciben una parte de las ganancias obtenidas por la empresa. Aunque claro, no en todos los casos podrán recibirlas y aquí te contamos los detalles.

El pago de las utilidades se determina de acuerdo al número de horas laboradas por el trabajador (se incluyen incapacidades, periodos de maternidad, vacaciones, permisos y días feriados). De igual manera, el pago de utilidades tiene que ver con el nivel de ingresos. Por si fuera poco, la empresa tiene la obligación de dar el 10 por ciento, de acuerdo a las horas y el sueldo.

Si eres profesional independiente, comerciante en pequeño, artesano o trabajador por cuenta propia, regístrate al esquema integral de seguridad social de @Tu_IMSS.#TrabajoEnLaCiudad pic.twitter.com/ExdxpLeEtk — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) March 15, 2024

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Así puedes saber si cobrarás utilidades este 2024

No todos los trabajadores recibirán utilidades este 2024 . Hay algunos puntos clave que deben ser cubiertos y esto es lo que debes saber al respecto.

Hay personas que recién comenzaron a trabajar en una empresa y se preguntan si eso es suficiente para cobrar las utilidades. La respuesta es que necesitas de al menos 60 días laborales para ser considerados. En caso de llevar un año en la empresa, es un hecho que te corresponden.

Otro punto importante es que la empresa debe haber registrado utilidades netas de $300 mil pesos o más. Por otro lado, el siguiente grupo de trabajadores no recibe utilidades: directores, administradores, gerentes generales, socios o accionistas, trabajadores eventuales y prestadores de servicios profesionales.

Recuerda, si eres un empleado por honorarios, no te corresponderán utilidades . Si no existe una relación de trabajo subordinada al patrón, no aplicará este beneficio.

Así es como puedes saber si podrás cobrar utilidades este 2024. Aunque esto sea reconocido como un derecho constitucional, hay requisitos que se deben cumplir para recibirlas.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado