Recomendaciones de Roberto Debayle para hallar trabajo tras el COVID-19

Platicamos en exclusiva con Roberto Debayle para quien el entorno laboral se ha vuelto incierto y encontrar trabajo después de la emergencia sanitaria por COVID-19 es complejo. Hay empresas recortando personal o congelando contrataciones. La pregunta de un reclutador es: ¿Qué te distingue y qué te hace diferente de los demás?

Ante la emergencia sanitaria que desencadenó el COVID-19 las dinámicas convencionales de reclutamiento y selección han dado un giro importante. En muchas empresas la oficina en casa se ha vuelto una modalidad para continuar operando de esta manera después de la pandemia.

Recomendaciones de Roberto Debayle para encontrar trabajo

1) Define un plan de desarrollo profesional con prioridades, objetivos y metas que buscas en un nuevo trabajo. Los reclutadores prefieren gente que esté bien enfocada en lo que quiere y busca.

2) Revisa en los sitios de búsqueda de trabajo las vacantes que pudieran interesarte, el perfil de puesto y los requerimientos que buscan.

Arma tu currículum vitae de acuerdo a cada vacante. No le copies el currículum a alguien; tu formato debe de reflejarte a ti. Comunica cómo te has mantenido actualizado durante la pandemia.



📺🙂El 8 de octubre, estaré colaborando en ADN40 (canales: 1.2 República, 40.1 CDMX, 140 Sky/IZZI, 106 Totalplay, https://t.co/nZ5kdyHMey y youtube: ADN en vivo) a las 3:30 PM. Tema: "Recomendaciones para encontrar trabajo después de la pandemia". Me dará gusto que se sintonicen. — Roberto Debayle (@RobertoDebayle) October 7, 2022

Igualmente, agrega tus logros particulares durante la pandemia. Por ejemplo, si contribuiste a darle vuelta al negocio para frenar su caída o planear a plazo inmediato para sacar adelante a la compañía.

Usa más logros cuantificados y menos responsabilidades. Se sobrentiende de acuerdo al título de tu puesto cuáles son las responsabilidades del mismo.

Usa un título de tu perfil profesional en la parte superior del currículum (como si fuera el título de un libro) para captar de inmediato la atención de la reclutadora.

Pule tu currículum para los Robots por los que escanean tu documento. Muchas empresas usan software de inteligencia artificial para escanear tu currículum y de no encontrar palabras clave, descartarlo. Una empresa grande recibe hasta 250 currícula para una vacante y sólo entrevistan a 5 candidatas.

Si aplica, déjale saber a tu reclutadora que has sido exitosa y productiva trabajando desde casa en la modalidad virtual. Así te podrás acoplar más rápido a nuevos modelos de trabajo.

3) Espejéate con el puesto y la empresa. Si notas que es de color verde, píntate de verde o si es azul muestra tu lado azul. Recordemos la frase de: “Dios nos hace y nosotros nos juntamos”. Igual en las empresas las cuales buscan contratar a gente lo más parecida a éstas – que visten, caminan, piensan y hablan igual, de lo contrario por bueno técnico que seas, no vas a encajar en la cultura organizacional.

Recuerda que “La alineación es la clave de la contratación”.

4) Para la entrevista:

- Prepara respuestas a preguntas comunes (no llegues a improvisar)

- Haz algunas preguntas sobre lo que tú quieras saber

- Documéntate sobre como la empresa ha reaccionado frente a la pandemia

- Ten una razón clara y honesta sobre el periodo en que no has trabajado durante la pandemia; el reclutador será comprensivo ante la honestidad

- Igualmente, qué has aprendido de estas brechas, quizá: enfocarte en nuevas oportunidades, realizar proyectos independientes o mejorar tus habilidades

Aprende cómo manejar cada detalle para las entrevistas virtuales que son cada vez más comunes, principalmente al inicio del proceso de selección:

- Considéralas como presenciales

- Vístete como un profesional

- Usa lenguaje corporal, sonríe, mantén contacto visual y no interrumpas a la entrevistadora cuando esté hablando

- Voltea a ver la cámara y no el centro de tu pantalla

- Haz pruebas con las plataformas que se usan hoy en día

- Ten impresos los documentos que has de usar

- Silencia tu celular y evita distracciones de familiares, niños o mascotas

Entrevista con Roberto Debayle

Cierra la entrevista, indicando porqué consideras que eres una candidata ideal (no la mejor, es muy arrogante) y pregunta cuándo pudieras ponerte en contacto con ellos. Enfatiza tu interés por el puesto; aunque parezca obvio, reitéralo. Muchos reclutadores dejan de contactarte por no estar seguros si posterior a la entrevista aún sigues interesada.

Escribe una tarjeta a mano, agradeciendo la invitación y hazla llegar al entrevistador o mínimo un correo electrónico. Ésta te diferencia y es un protocolo de humildad y buena actitud.

NUNCA TE DES POR VENCIDA – Actúa con PERSISTENCIA, DEVOCIÓN y COMPROMISO y recuerda:

“El éxito está a la vuelta de la esquina cuando estás lista para darte por vencida”.

adn40, siempre conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram

hcj