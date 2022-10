Platicamos en exclusiva con Roberto Debayle sobre cómo la emergencia sanitaria por COVID-19 ha creado un entorno de incertidumbre para el reclutador y el candidato y las entrevistas de trabajo siguen siendo en gran medida virtuales en lugar de cara a cara. Lo anterior exige que te prepares aún más para interactuar atinadamente con el entrevistador.

Las entrevistas de trabajo presenciales con un reclutador son en sí difíciles con un ambiente de presión y nervios del candidato y al restar la presencia cara a cara se vuelve mucho más compleja.

Hoy @RobertoDebayle nos habla de cómo reincorporarse al ambiente laboral tras la crisis de la pandemia por Covid-19 😷💉💲



¿Cómo has vivido el espectro laboral desde entonces? 🧐 pic.twitter.com/mAUDcLVpbh — adn40 (@adn40) October 8, 2022

Roberto Debayle también nos explica que debes recordar que una entrevista no es un interrogatorio, sino un foro de venta en donde el propósito es VENDER-VENDER- VENDER y es un reto mayor cuando se lleva a cabo en un ambiente remoto.

Recomendaciones de Roberto Debayle para entrevistas de trabajo

1) Prepárate antes de la entrevista. Documéntate sobre cómo la empresa ha reaccionado frente a la pandemia. Ensaya tus respuestas a las preguntas más comunes y no llegues a improvisar.

2) Integra un guión de apertura en lugar de narrar tu cronología laboral ante la pregunta: Platícame de ti. En una entrevista sólo tienes unos minutos para captar la atención del reclutador.





3) Ten una razón clara y honesta sobre el periodo en que no has trabajado durante la pandemia; el reclutador será comprensivo ante la honestidad. Igualmente, menciona lo qué has aprendido de estas brechas, quizá: enfocarte en nuevas oportunidades, realizar proyectos independientes o mejorar tus habilidades.

Recomendaciones de Roberto Debayle para entrevistas de trabajo tras la COVID-19

4) Espejeate con el puesto y con la empresa. Si notas que es de color verde, píntate de verde o si es azul muestra tu lado azul. Esto ante preguntas como: - ¿Cuáles son tus dos principales fortalezas? - ¿Qué aportarías a la empresa si te contratamos? Recuerda que “La alineación es la clave de la contratación”.

5) Aprende los detalles de las entrevistas virtuales: - Considéralas como presenciales - Vístete como una profesional - Usa lenguaje corporal, sonríe, mantén contacto visual y no interrumpas a la entrevistadora cuando esté hablando - Voltea a ver la cámara y no el centro de tu pantalla - Haz pruebas con las plataformas que se usan hoy en día - Ten impresos los documentos que has de usar - Silencia tu celular y evita distracciones de familiares, niños o mascotas

6) Al cerrar la entrevista: - Usa 7 elementos para indicar porqué consideras que eres una candidata ideal - Pregunta cuándo pudieras ponerte en contacto con ellos - Enfatiza tu interés por el puesto; aunque parezca obvio, reitéralo

7) Escribe una tarjeta a mano agradeciendo la invitación y hazla llegar al entrevistador o un correo electrónico. Éste te diferencia de tus contrincantes.

